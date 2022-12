Blankenberge zoekt partner voor uitbating Strandjutter

Het lokaal bestuur hakt eerstdaags de knoop door met betrekking tot de verdere uitbating van De Strandjutter. Recent werd de mogelijkheid onderzocht om het woonzorgcentrum op korte termijn te renoveren, maar dat bleek niet haalbaar.

“De enige optie om bewoners op korte termijn in optimale omstandigheden te kunnen opvangen, is een nieuwbouwvoorziening. Een enorme uitdaging waarvoor we opteerden om met een externe partner samen te werken”, zegt schepen Annie De Pauw (Vooruit). Het bestuur voerde ondertussen al gesprekken met diverse organisaties.

“Mintus en Motena gaven allebei aan dat ze een samenwerking zien zitten. Binnenkort kiezen we definitief met welke partner we in zee gaan, maar in ieder geval zal die partij dus een nieuwbouwvoorziening moeten realiseren”, aldus De Pauw. Bijzondere aandacht gaat ook naar de werknemers.

“In onze keuze willen we de rechten van al onze huidige werknemers maximaal waarborgen”, klinkt het. Een sociaal beleid met daarin centraal een kwalitatieve ouderen- en bejaardenzorg, blijft voor het lokaal bestuur een belangrijk speerpunt. “Ook na de definitieve keuze blijven we ons inzetten om de bejaardenzorg in onze stad verder in goede banen te leiden en nog beter te organiseren”, besluit schepen De Pauw.

(WK/ Foto WK)