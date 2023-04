Blankenberge zet in op gezond ouder worden

Woensdag vond in Blankenberge de vijfde preventietop van vzw Logo Brugge-Oostende plaats. De focus lag op gezond ouder worden.

“Om het thema te bekrachtigen, tekende onze stad samen met enkele lokale besturen uit de regio een engagementsverklaring. Elke inwoner verdient het om gezond ouder te worden, maar heel wat mensen kunnen daarbij hulp gebruiken”, zegt schepen van Welzijn Annie De Pauw (Vooruit).

Gezondheidsvaardigheden

Essentiële bouwstenen voor een gezond en gelukkig leven zijn voldoende bewegen, gezonde voeding en deelnemen aan sociale activiteiten. “Om hierop in te zetten, heb je om te beginnen enkele belangrijke vaardigheden nodig”, vervolgt De Pauw. “Vaardigheden die je in staat stellen om gezondheidsinformatie te vinden en te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. Iemand met sterke gezondheidsvaardigheden zal vanzelf gezondere keuzes maken, en bijgevolg dus ook gezonder ouder worden. Werken aan gezondheidsvaardigheden is tegelijkertijd ook werken aan eenzaamheid want dezelfde aspecten die een verhoogd risico op lage gezondheidsvaardigheden vormen, verhogen het risico op eenzaamheid.”

Lokale besturen inspireren

Chronisch ziek zijn, een psychische kwetsbaarheid, armoede of een laag opleidingsniveau zijn hier voorbeelden van. Lokale besturen die op gezondheidsvaardigheden inzetten, pakken liefst meerdere kwesties tegelijk aan. Logo Brugge-Oostende wil met de preventietop lokale besturen inspireren om verder in te zetten op de uitbouw van hun lokaal gezondheidsbeleid.