Blankenberge gaat voor nieuw woonzorgcentrum in zee met Motena uit Roeselare

De kogel is door de kerk: de stad Blankenberge gaat voor haar toekomstige nieuwe woonzorgcentrum in zee met zorgorganisatie Motena uit Roeselare. “Het wordt een totaalconcept dat tevens een toegevoegde waarde zal zijn voor de buurt”, klinkt het.

De bouw en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum staat al enkele jaren op de politieke agenda in Blankenberge. Het huidige gebouw waarin De Strandjutter is gevestigd, voldoet immers niet meer aan de hedendaagse normen.

Motena

“Een nieuwe, eigentijdse infrastructuur dringt zich op. Om die uitdaging zowel zorginhoudelijk, bouwtechnisch als financieel met expertise aan te gaan, vonden we nu in Motena een stabiele partner met heel wat ervaring”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Motena is een bekende zorgspeler in onze provincie. “Onze naam verwijst naar het eeuwenoude Japanse begrip omotenashi, wat staat voor gastvrijheid. Het betekent dat we er alles aan doen om de klant centraal te zetten”, zegt Steven Verdoolaege, algemeen directeur bij Motena.

Wielsbeke

De koepelorganisatie stelt 925 mensen te werk en baat momenteel al vier woonzorgcentra uit in Roeselare. “Onze Motena-familie blijft groeien, telkens in maximaal partnership met de betrokken stad of gemeente. Vorig jaar nog besliste Wielsbeke om samen met Motena een nieuw woonzorgcentrum te bouwen en te exploiteren”, klinkt het.

De woonzorgcentra van Motena delen een gemeenschappelijke visie omtrent de uitbating. Zo zetten ze altijd hun deuren open voor de buurt. “Op die manier slaan we een brug tussen residentiële woonzorg en thuiszorg. Daarnaast hebben onze centra allemaal ook een eigen identiteit. Vanuit de talenten van de medewerkers, wordt een totaalconcept ontwikkeld dat ook een toegevoegde waarde is voor de buurt”, zegt directeur Zorg Laurent Hostekint.

120 bewoners

Het nieuwe woonzorgcentrum voor 120 bewoners zal zich situeren op de site naast dienstencentrum De Bollaard, langs de kant van de Groenestraat.

“Alle medewerkers kunnen hun huidige statuut en loonvoorwaarden behouden, wat toch al heel wat bijkomende zekerheid moet bieden. Stad Blankenberge wil met de nieuwe infrastructuur niet enkel een goede zorginstelling realiseren, maar ook een goede zorgwerkgever zijn”, stelt burgemeester Prasse.

Langetermijnvisie

Schepen voor Welzijn en Sociale Zaken Annie De Pauw (Vooruit) vult aan: “Blankenberge kan zich helemaal vinden in de manier waarop we als partners zullen samenwerken. Het is een garantie dat op deze manier De Strandjutter het woonzorgcentrum van Blankenberge zal blijven. Door samen het nieuwe woonzorgcentrum te bouwen en uit te baten, voorzien we in een langetermijnvisie.”

De aanpak voor het bouwtraject zal de komende maanden verder vorm krijgen. “Een eerste belangrijke stap is nu de oprichting van de welzijnsverenging. Dat is de nieuwe organisatiestructuur van waaruit de partners kunnen beginnen opbouwen. We ambiëren de oprichting tegen het einde van dit jaar, waarna we vervolgens het bouwtraject kunnen opstarten”, besluit burgemeester Prasse.