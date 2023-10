Binnenkort krijgt elk hotel in Knokke-Heist een AED-toestel: “Nieuwe standaard voor veiligheid in hotelsector”

Binnenkort is Knokke-Heist de enige badplaats aan de Belgische kust waar élk hotel over een AED-toestel beschikt. In een baanbrekende stap om de veiligheid van gasten te waarborgen, heeft de vzw Hoteliers Knokke-Heist besloten om de apparaten gratis te schenken aan al haar leden.

De vzw Hoteliers Knokke-Heist, een vereniging van hoteliers die zich inzet voor de verbetering van de toeristische ervaring in de kustgemeente, heeft altijd de veiligheid van haar gasten hoog in het vaandel gedragen. “Het schenken van AED-apparaten aan onze leden is een belangrijke stap voorwaarts in het creëren van een veilige omgeving voor toeristen en inwoners van Knokke-Heist”, zegt voorzitter Robin Schlüter.

Een AED-apparaat is een draagbaar medisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt bij een hartstilstand. Het apparaat analyseert het hartritme van een persoon en geeft, indien nodig, een elektrische schok om het hart weer op gang te brengen. Snelle toegang tot een AED kan het verschil maken tussen leven en dood in noodsituaties.

Door deze apparaten gratis ter beschikking te stellen aan alle hotels in Knokke-Heist, zet de vzw Hoteliers Knokke-Heist een nieuwe standaard voor veiligheid in de hotelsector. “Gasten kunnen er gerust op zijn dat, mocht er zich een noodsituatie voordoen, hun hotel voorbereid is om snel en effectief te handelen”, klinkt de redenering van de vzw.

Trainingssessies

De vzw heeft nauw samengewerkt met medische professionals om ervoor te zorgen dat alle hotelmedewerkers getraind zijn in het gebruik van de AED-apparaten. Zo worden er trainingssessies georganiseerd om het personeel vertrouwd te maken met de apparatuur en hen te voorzien van de nodige vaardigheden om in noodgevallen te handelen.

Met deze actie wil de vzw Knokke-Heist onderscheiden als de veiligste bestemming aan de Belgische kust. “Toeristen en inwoners kunnen met een gerust hart genieten van hun verblijf in de badstad, wetende dat hun veiligheid een prioriteit is voor de lokale hotelindustrie”, klinkt het. (MM)