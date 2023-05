Binnenkort beschermende neusspray tegen corona dankzij plasmaonderzoek van West-Vlaming? “Test met hamsters was positief”

Kunnen we binnenkort een neusspray gebruiken om ons te beschermen tegen het coronavirus? Als het aan het onderzoek van Hendrik Feys uit Zwevegem wel. Samen met een team van het Rode Kruis en Rega Instituut KULeuven voerde hij testen uit bij hamsters of ze de antilichamen van de besmette dieren via het plasma kunnen verwerken in een neusspray om de gezonde dieren te beschermen. En dat bleek een succes! “We moeten nog verder onderzoeken. Maar als het ook bij mensen werkt, kan dat ons in de toekomst bij ziektes of virussen helpen.”

Hendrik Feys (42) uit Zwevegem is de hoofdonderzoeker bij het wetenschappelijk onderzoek dat Rode Kruis Vlaanderen voert naar een beschermende neusspray tegen corona. “Eigenlijk doen we onderzoek naar stoffen, die via het bloed kunnen doorgegeven worden. Tijdens de coronacrisis hadden we het idee ‘Wat als we nu de antistoffen, de beschermende stoffen dat mensen opbouwen wanneer ze het virus hebben en ervan genezen, uit het bloed kunnen halen en kunnen geven aan mensen die nog niet ziek zijn geweest”, vertelt Feys.

Test bij hamsters

“Dat is eigenlijk een heel oude logica al”, legt professor Feys uit. “Het gebeurde al vaker dat je de antistoffen uit het plasma in het bloed haalt. En normaal wordt dat bij andere mensen dan ook toegediend in het bloed om hen te beschermen. Maar Covid19 krijg je via de neus en mond in de longen. Dus dan hadden we het idee wat als we nu met de antistoffen uit het plasma een beschermende laag daar kunnen toedienen?”

“Vanuit het Rode Kruis Vlaanderen zijn we dan met Veerle Compernolle, Elise Wouters en Caro Verbrugge uit Oostkamp in samenwerking met professor Johan Neyts en Rana Abdelnabi van het Rega Instituut KULeuven een onderzoek gestart. Met de financiering van Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) hebben we onze theorie uitgetest op hamsters. Eerst hadden we niet veel hoop dat het positief zou uitdraaien, maar in de zomer van 2021 zagen we dan toch goede resultaten.”

“Enkele gezonde hamsters kregen neusdrupppels met antistoffen in en werden bij zieke hamsters gezet, zij bleven effectief beschermd”

Hoe ging onderzoek met hamsters dan exact in zijn werk? “Enkele gezonde hamsters kregen met een pipet neusdruppels toegediend met daarin antistoffen tegen corona. Die antistoffen kwamen uit het plasma van hamsters, die covid hadden gehad. Die neusdruppels vormen dan een beschermend laagje, net zoals je kauwgum op een sleutel zou doen, dan krijg je die ook niet meer in het slot. De gezonde hamsters werden dan bij covidpositieve hamsters gezet en zij werden niet ziek. Terwijl de andere hamsters zonder neusdruppels bij de besmette hamsters wel covid kregen”, vertelt professor Feys.

Mooie toekomstmuziek

De testen bij de hamsters bleken dus al succesvol. “De volgende stap is het uittesten op mensen”, stelt Feys. “De hamsters kregen een druppeltje per dag. Bij de mensen zou dat dan bijvoorbeeld een keer ‘s ochtends en ‘s avonds de neusspray gebruiken. Op langer termijn zou het dan zo zijn dat iemand, die genezen is van covid langskomt in een donorcentrum. Die moet dan een uur aan de machine liggen die het plasma uit het bloed haalt. Maar in zo’n sessie kunnen we al een halve liter plasma verzamelen om neusspray van te maken. En die mensen mogen daarvoor elke twee weken terugkeren.”

“Als het ook werkt bij mensen, kunnen we dit hopelijk ook toepassen om ons te beschermen van andere infecties en virussen, zoals de griep”

Het is niet de bedoeling van het onderzoek om over een jaar een spray op de markt te brengen. “We willen vooral kijken of dit ook werkt bij mensen. En als dat zo is, kunnen we telkens een spray maken bij nieuwe mutaties van covid of andere besmettelijke infecties of virussen, zoals de griep enzovoort. Dat kan dan een tijdelijke maatregel zijn, die we direct kunnen gebruiken om mensen te beschermen, zoals het mondmasker. Want een vaccin, die langer beschermt, duurt ook langer om te maken”, besluit professor Feys.