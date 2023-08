Bijzondere yoga sessie in de Douvevallei: in de wijngaard en door Steven uit Mozambique

In de wijngaard van de Douvevallei in Westouter werd een yoga sessie gehouden. Bijzonder was naast de locatie ook de lesgever, Steven Heyman (45).

Hij was er op bezoek bij zijn nonkel Marc Heyman (62) die de Douvevallei uitbaat. Steven is nu al geruime tijd woonachtig in Tofo in Mozambique waar hij samen met zijn partner Adelline de Kumba Lodge uitbaat. “Het is pas mijn tweede keer dat ik in mijn geboorteland België lesgeef. Het was soms echt zoeken naar de juiste Vlaamse woorden voor bepaalde yogatermen.”

Zowel Marc als Steven grepen yoga aan om een nieuwe wending te geven aan hun loopbaan. Beiden zijn van opleiding ingenieur maar vonden dankzij yoga de energie om een vakantieverblijf uit te baten, Steven in Tofo in Mozambique, Marc in Westouter in de ouderlijke woning waar ook Steven mooie herinneringen aan heeft. “Bij pépé Eugène en mémé Denise werd nog koffie gemaakt op de kachel en de wc was buiten, een hokje met een plank. In Zuid-Afrika praat men er over een longdrop. Je hoort alles lang vallen (lacht).” Op bezoek bij zijn familie stelde Steven voor om een yoga sessie te houden in de wijngaarden. “Een ander uitzicht alvast als bij ons in de lodge. Daar zitten we pal aan de oceaan met dolfijnen en walvissen. Een wijncultuur kennen we helemaal niet in Mozambique. Het is een arm land waar ook yoga niet voor iedereen weggelegd is. Maar bij ons in het dorp zie ik wekelijks wel een aantal locals afkomen om mee te doen. Ze zijn allemaal zeer gedreven. Onze onderhoudsman bijvoorbeeld droomt ervan om ooit zelf les te geven.”

Naar de mening van Steven heeft yoga overal dezelfde insteek. “Het is een populair middel om te onthaasten of stress te verminderen. Daarnaast wordt aan de technieken ook een gunstig effect toegeschreven op het zenuwstelsel, de klieren en andere belangrijke organen en treedt er in het algemeen een versoepeling van het lichaam op. Het doel is daarom vooral het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden.”

Tussen de 1100 aangeplante wijnstokken namen tot 30 mensen deel aan de sessie van Steven. Van de chardonnay druiven daar geplant worden in 2025 zowel stille als mousserende wijnen gemaakt.