“Bijna iedereen wordt aangenomen zonder controle”: Paul Cappelier over mishandeling in De Branding

Paul Cappelier, voorzitter van de Federatie van Zorgkundigen reageert verslagen na recente verhalen van mensonterende behandelingen in woonzorgcentra en zorgvoorzieningen. “De ouderenzorg zit in zo’n grote crisis dat ze iedereen aanwerven zonder screening. Dan glippen er medewerkers door de mazen van het net, die wanpraktijken voeren. Als er niets gebeurt, zal het in de toekomst alleen maar erger worden.”

Afgelopen week kwam aan het licht dat er in De Branding, een zorgvoorziening voor volwassen personen met een beperking in Heule een vrouw onterend behandeld werd door een werkneemster. Zij zou ook die mensonterende behandeling gefilmd hebben. “Dergelijke praktijken zijn degoutant en zeer uitzonderlijk, maar het verbaast me niet dat zo’n medewerkers door de mazen van het net kunnen glippen”, stelt Paul Cappelier, voorzitter van de Federatie van Zorgkundigen.

“Men werft aan wie ze kunnen zonder screening, waardoor de verkeerde mensen bij ouderen terecht komen”

“De zorgkundigen en de ouderensector zitten in een gigantische crisis. In Vlaanderen zijn er 3.000 openstaande vacatures voor zorgkundigen en 1.400 voor verpleegkundigen in de ouderenzorg. Er wordt dus heel veel personeel gezocht. Directies en hoofdverpleegkundigen werven aan wie ze kunnen en daarbij wordt er niet meer gescreend. Ze zijn blij met iedere hulp, zelfs als het via interimbureau’s komt, wat hen meer kost. Zo zitten we ook met jobstudenten van 16 of 17 jaar, die jobs uitvoeren waarvoor ze niet zijn opgeleid. Zonder die screening komen de verkeerde mensen in de ouderensector terecht, waardoor we situaties krijgen zoals in Oudenaarde.”

Meer fouten in de toekomst

“Ik wil zorgkundigen heel graag in een positief daglicht stellen, want zij doen zo hard hun best in heel zware omstandigheden”, gaat Cappelier verder. “Maar omdat er te weinig personeel is, is de werkdruk te groot, waardoor er te veel fouten gebeuren. Dat heeft uiteraard een invloed op de kwaliteit van onze ouderenzorg en die laat te wensen over. Mensen willen hun best doen, maar de middelen en het personeel zijn er niet. Het is pijnlijk om te zien dat de negatieve verhalen dan de media halen.”

“Zorgkundigen verdienen positief daglicht, want zij doen heel erg hun best in zware omstandigheden”

En de situatie zal er niet beter op worden volgens Cappelier. “Het takenpakket van zorgkundigen is veel ruimer geworden, waardoor zij zwaarder belast worden en meer verantwoordelijkheden hebben. Daar stond geen looncompensatie tegenover, wat het beroep dan niet aantrekkelijk maakt voor nieuwe mensen. Zorgkundigen worden volgens onderzoek te weinig betaald, maar er is geen ruimte voor een loonsverhoging.”

En dat terwijl er net meer ouderen zijn die zorg nodig hebben. “Er komen zelfs ouderen terecht in woonzorgcentra, waarvoor men geen plaats vindt bij gedetineerden of in psychologische centra. Het is begrijpelijk dat men een plaats zoekt voor die mensen. Maar dat is te veel voor de zorgkundigen, waardoor situaties volledig uit de hand kunnen lopen zoals enkele weken geleden in Dentergem, waar er dodelijke slachtoffers vielen.”

Politici doen niets

Cappelier is ten einde raad. “We hebben de problemen al talloze keren aangekaart. Elke minister en politieker van welzijn en gezondheid weet hoe erg de situatie in de ouderenzorg is op vandaag, want de afgelopen jaren zat ik talloze keren samen met hen. Maar er gebeurt heel weinig en het is verschrikkelijk. In de politiek ligt men niet wakker van de ouderenzorg. In het huidige regeerakkoord staat er bijna niets over”, zegt Cappelier onthutst.

“Als er niets verandert, zullen zo’n fouten in de toekomst nog meer gebeuren én erger zelfs”

“We kunnen niets anders doen dan roeien met de riemen die we hebben, want er wordt niet meer geluisterd. En de situatie zal er niet op verbeteren. Als er niets verandert, zullen zo’n fouten in de toekomst nog meer gebeuren en zal het alleen maar slechter worden.

Opleiding aanpakken

Een van de grootste dingen die als eerste moet veranderen volgens Cappelier is het onderwijs. “Ouderenzorg is heel complex en de mensen die er moeten werken, worden daar nu niet voldoende op voorbereid in hun opleiding. Het lukt maar niet om het onderwijs af te stellen op die complexe ouderenzorg. Dat geven zowel leerlingen als leraren aan. Dit moet dus dringend aangepakt worden”, besluit Cappelier.