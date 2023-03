Bewoners woonzorgcentra keren even terug naar de schoolbanken

Tien bewoners van het woon-zorghuis Ter Meersch hebben op dinsdagnamiddag 7 maart plaatsgenomen op de schoolbanken van basisschool De Toekomst (Avelgem). Op donderdagnamiddag 9 maart was het de beurt aan de bewoners van woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius.

Deze initiatieven kaderden in de nauwe wisselwerking tussen de woon- en zorgcentra en de school. #durfhetverschilmaken behoort immers tot de visie, het DNA, het kompas… van de school. Samen met de leerlingen van de school konden de bewoners deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals hun kennis van de Franse taal opfrissen en vaardiger worden in het omgaan met het wereldwijde web. Ook werd er gesport in de sportzaal van de school.

(red./foto BS De Toekomst)