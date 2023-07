Bewoners van WZC Den Hoek in Westkapelle maken voor het eerst een rit in een e-shuttle

De bewoners van woonzorgcentrum Den Hoek in Westkapelle kregen de bijzondere eer om met splinternieuwe rolstoelvriendelijke elektrische shuttlebussen rond te toeren.

Intussen verovert ook deze nieuwe variant heel Vlaanderen en Nederland want deze speciaal uitgewerkte e-shuttles bieden een antwoord op de noden van veel ouderen of mensen die niet goed te been zijn. En dus gaf men afspraak in Knokke-Heist met de mensen van Distrimob.

Deugddoend initiatief

Het was de Knokke-Heistse ondernemer die deze nieuwe e-shuttle voor een daguitstap aan de bewoners van Den Hoek in deelgemeente Westkapelle presenteerde. Een prachtig en deugddoend initiatief waarvan bewoners en verplegend personeel ongelooflijk van genoten. Wat er zo bijzonder aan deze nieuwe busjes is?

In de kou

“Iedereen kent intussen onze shoppingshuttles die door de winkelstraten van Knokke-Heist toeren. Maar mensen met een rolstoel of ouderen die niet meer zo goed te been zijn, bleven in de spreekwoordelijke kou staan. En dus gingen we op zoek om ook hen te laten genieten van zo’n milieuvriendelijke uitstapjes. Onze grootste uitdaging was om rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen samen met hun begeleiders vrijwel naast elkaar op de busjes te laten plaatsnemen. Daar hebben we flink wat research ingestoken.”

IJsje

Er werd van Westkapelle naar Sijsele getoerd en nadien halt gehouden werd voor een ijsje in Kasteel Ryckevelde in Damme. “Een programma dat anders, gezien de omslachtigheid van in- en uitstappen, nooit kan gedaan worden. Het enthousiasme en de dankbaarheid was dan ook heel groot bij iedereen die deze toer meemaakte.”

Chauffeur is opgeleid

“Het was best leuk om nadien de vele positieve reacties te horen en we zijn blij dat we op die manier deze vaak vergeten groep mensen een leuke ervaring kunnen aanbieden. We hebben trouwens altijd een door ons zelf opgeleide chauffeur mee die steeds vrijblijvend informatie kan verschaffen. Deze testcase blijft trouwens niet zonder gevolgen want we hebben intussen al van verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen en Nederland de vraag gekregen om zo’n shuttle voor een daguitstap te reserveren.”