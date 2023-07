Beweegroute De Roende helpt iedereen in Kortemark meer te bewegen

Ben je op zoek naar meer beweging, dan word je in Kortemark goed op weg gezet. Jong en oud kan sinds eind juni kennismaken met de beweegroute, die je na 1,4 kilometer meteen 2.000 stappen en elf bewegingsoefeningen rijker maakt. Wie deelneemt aan deze wandelroute en de opdrachten uitvoert, onderhoudt zijn kracht, uithoudingsvermogen en balans

“De beweegroute De Roende kadert in de 10.000-stappenactie”, aldus schepen Christine Logghe (CD&V). “Elke stap telt en ook kleine afstanden tussen nuttige locaties kunnen waardevolle, extra stappen opleveren. De gemeente Kortemark engageert zich nu voort om beweegvriendelijkere buurten uit te bouwen en om inwoners te motiveren om elke dag voldoende stappen te zetten.”

Eenvoudige oefeningen

“De beweegroute is een wandelroute van 1,4 kilometer, voorzien van eenvoudige beweegoefeningen. Die maken gebruik van bestaande elementen in de straten, zoals een zitbank, een boom of een trap. Wie deelneemt aan deze wandelroute en de opdrachten uitvoert, onderhoudt zijn kracht, uithoudingsvermogen en balans. Vanzelfsprekend start de beweegroute aan de Roende in de Hospitaalstraat 31. Daar vind je een informatiebord met een overzicht van de wandelroute.”

De route is aangegeven met groene pijltjes en de beweegoefeningen worden getoond op groene borden. “Deze route staat open voor iedereen, maar is zeker ook gericht naar bewoners en bezoekers van het woonzorgcentrum Blijvelde. De oefeningen zijn leuk en laagdrempelig, en daarom geschikt voor jong en oud. Dit is ook ideaal voor het sociaal contact en het vergroot ook de zelfredzaamheid van ouderen in de eigen omgeving. Je kan de route ook downloaden op je smartphone”, geeft schepen Christine Logghe nog mee. (JD)