Beweegbank met meer dan 250 mogelijke oefeningen voorgesteld aan sportpark Gulden Kamer

Aan sportpark De Gulden Kamer, recht tegenover wzc Van Zuylen, is een Beweegbank geplaatst. Deze beweegbank, een schenking van de Brugse Sportraad, heeft zes oefenstations of fitnesselementen, goed voor meer dan 250 mogelijke stabiliteits- en krachtoefeningen. Per station zijn er vijf moeilijkheidsniveaus.

Een infopaneel verduidelijkt welke oefeningen je kunt doen. Je kan ook gebruik maken van de gratis IPitup app voor een individueel aangepast trainingsschema. Aan Sport Vlaanderen werd er eerder ook al een beweegbank geplaatst.

Voor iedereen

De beweegbank is geschikt voor iedereen, en die aan De Gulden Kamer mikt ook op de senioren van wzc Van Zuylen. “Ook voor deze leeftijdscategorie zijn aangepaste, lichte beweegoefeningen mogelijk”, zegt schepen van Sport Franky Demon.