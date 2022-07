Beernem zoekt kandidaten voor ‘Prijs voor inclusie’

De gemeente Beernem gaat weer op zoek naar kandidaten voor de ‘Prijs voor inclusie’. Reden te meer om nog eens langs te gaan bij de winnaar van 2017: ontmoetingscentrum De Klaver in de Stationsstraat.

Er heerst een gezellige drukte in de gebouwen van Covias, waar De Klaver gevestigd is. Er wordt gewerkt, er wordt koffie gedronken en op het vuur staan al enkele potten te pruttelen. “Straks eten we hier allemaal samen. Vandaag doen we dat met een dertigtal mensen”, legt begeleider Lisa Demeyer (36) uit. “We verwelkomen hier mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar ook anderen. Centraal staat dat we hen verbinden met activiteiten. Samen koken en eten is daar één van.”

Hechte gemeente

De Klaver functioneert bijna volledig op basis van vrijwilligers en bezoekers. Iedereen die langskomt, kan zich aanmelden om een bepaalde taak op te nemen. “Zonder hen zouden we niet bestaan, zoveel is zeker. Ik merk wel dat Beernem een hechte gemeente is. Voor een kleine gemeenschap als Beernem stellen zich heel wat mensen kandidaat, en dat is bijzonder mooi”, gaat Demeyer verder.

“Onze belangrijkste taak hier bestaat eruit dat we bezoekers proberen los te trekken uit hun gewone ziektebeeld en thuissituatie. Ze worden hier behandeld als een volwaardig lid van de maatschappij, weg van hun problemen. Zo hopen we dat ze hun positieve drive op eigen tempo terugvinden. Op lange termijn merken we dat ze zich beter in hun vel voelen. Maar niemand is hier verplicht om vaak te komen. Je kan een dag komen, maar evengoed jarenlang elke dag.”

Eenzame periode

Het ontmoetingscentrum merkt heel hard hoe corona net op hun doelgroep heel hard inhakte. “Voor velen was dat een erg eenzame periode. Het is bovendien niet evident om die werking terug op te starten. Hen terug uit hun omgeving halen, is niet gemakkelijk. Inclusie is nu belangrijker dan ooit”, besluit Demeyer.

Iedereen die dat wenst, kan personen en organisaties nomineren voor de Prijs voor Inclusie via het Sociaal Huis van Beernem. Vermeld daarbij zeker de motivatie en de contactgegevens van de initiatiefnemer(s).