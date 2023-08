Bearded Villains willen ALS-onderzoek steunen: “We zien er misschien stoer uit, maar hebben een peperkoeken hartje”

Dit weekend strijken in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg meer dan driehonderd ‘Bearded Villains’ neer. Van overal ter wereld zakken mannen met imposante baarden naar ons land af om elkaar te ontmoeten, maar ook om het onderzoek naar de ongeneeslijke ziekte ALS financieel te steunen. “We zien er misschien stoer en wat gevaarlijk uit, maar eigenlijk hebben we een peperkoeken hartje”, zeggen de West-Vlaamse voorzitters Jochen Callebert en Mario Desmet.

Alle leden zijn trotse drager van een indrukwekkende baard en kan je eerder catalogeren onder de noemer ruig en stoer, maar eenmaal je door dat pantser kijkt, merk je al snel dat de Bearded Villains stuk voor stuk teddyberen zijn. De organisatie zag in 2014 het levenslicht in Los Angeles (VS) en was aanvankelijk een dingetje op het sociale medianetwerk Instagram, maar al snel groeide het uit tot een internationaal fenomeen.

“Het begon allemaal met stijlvolle foto’s van mannen met stevige baarden”, leggen Wielsbekenaar Mario Desmet (43) en Jochen Callebert (52) uit Izegem uit. De twee mogen zich, samen met Mario Vercouillie, de geestelijke vaders noemen van de Belgische afdeling en nemen nu samen de voorzittersrol op zich.

“We hebben overal ter wereld vrienden wonen, ook al kennen we ze nog niet”

“Het hele verhaal vervelde al snel naar een charitygebeuren, waarbij gelijkgestemde zielen van overal ter wereld zich inzetten voor goeie doelen en iets willen betekenen voor de gemeenschap. Dat kan over kleine zaken gaan, zoals iemand helpen die het moeilijker heeft, tot het organiseren van benefieten en liefdadigheidsinitiatieven. De enige voorwaarde om lid te worden, is dat je een volle baard – van oor tot oor – van minstens vier centimeter moet hebben en je belangeloos wil inzetten.”

Van De Panne tot Genk

Bearded Villains Belgium zag het levenslicht op 11 juli 2015 en is acht jaar na de start nog altijd springlevend. “Momenteel tellen we een 25-tal toegewijde leden, letterlijk van De Panne tot Genk. Met onze groep komen we regelmatig samen om wat bij te praten, iets te drinken en te eten en nieuwe foto’s te nemen. Telkens schitterende momenten.”

“Maar we doen ook meer. Zo steken we regelmatig een handje toe op een benefiet, we organiseerden al een speelgoedinzamelactie voor de kinderkankerafdeling van het UZ Gent…”

“Met enkele Bearded Villains lieten we ons ook al eens sponsoren om de Dodentocht af te leggen. De opbrengst ging toen naar een vzw die zich voor kansarme kinderen inzet. En we komen ook vaak bij Kamiano in Antwerpen over de vloer, een dak- en thuislozenrestaurant. Daar helpen we in de keuken en biedt een van onze leden gratis kappersbeurten aan.”

Alain Verspecht lijdt al jaren aan ALS. © GF

“In 2018 organiseerden we dan weer een evenement om onderzoek naar ALS te steunen. Toen haalden we 9.000 euro op. Bewust, want een van onze trouwste leden, Laarnenaar Alain Verspecht, lijdt al jaren aan deze ziekte. Ondanks zijn situatie is zijn levenskracht en optimisme niet te evenaren. Die man is een voorbeeld voor ons allemaal.”

Eerste keer in Europa

Nu willen de Belgische bebaarde mannen dit kunstje nog eens herhalen. Zaterdag 26 augustus organiseren Jochen, Mario en hun kompanen de Bearded Villains World Meet, de grootste internationale bijeenkomst van het jaar. “Ons equivalent van de Jamboree bij de Scouts”, glimlachen ze. “Voor het eerst vindt deze bijeenkomst plaats in Europa, wij krijgen de eer om die in goeie banen te leiden in Sint-Amandsberg.”

Op mondiaal niveau tellen de Bearded Villains om en bij de 4.500 leden, verspreid over 156 afdelingen. “Dit weekend krijgen we op de terreinen van de Gentse Brouwerij Haeseveld Villains uit alle windstreken op visite. Mensen uit Canada, de Verenigde Staten, Brazilië… En uiteraard een stevig contingent Europeanen: het Verenigd Koninkrijk zal goed vertegenwoordigd zijn, net als Scandinavië en de ons omringende landen.”

“We hebben nu al meer dan 350 tickets verkocht, maar het is ook een familiefeestje. Veel leden brengen hun gezin mee naar Gent. Velen onder hen kennen we al, voornamelijk dankzij sociale media. Maar ook de volslagen onbekenden zullen tegen het einde van de dag vrienden geworden zijn. De Bearded Villains is een broederschap, met de baard als gemeenschappelijke ijsbreker.”

Verbondenheid

Mario en Jochen hopen straks opnieuw een mooi bedrag voor het ALS-onderzoek van KU Leuven in te zamelen. “Elke euro is meer dan welkom. En Alain is ontzettend dankbaar dat we dit doen. Hij is nog altijd onze webmaster van dienst. Hopelijk kan hij er zaterdag ook zelf bij zijn. De Bearded Villains draait om vriendschap, die boodschap willen we dit weekend in de verf zetten.”

“Eigenlijk hebben wij overal ter wereld vrienden wonen, ook al kennen we ze nog niet. Er is in elk land wel een Villain om een pint mee te gaan drinken of om bij te crashen. Zo was er ooit een Amerikaan die één avond in Brussel was. Hij vroeg ons via Instagram of we niet wilden afspreken. We zijn toen zonder al te veel nadenken naar onze hoofdstad gereden. De ochtend erop was lastig, maar het was het meer dan waard. Zo’n momenten tonen de verbondenheid van de Bearded Villains. We zien er misschien stoer uit, maar we hebben allemaal een peperkoeken hartje.”

Het ALS-onderzoek een duwtje in de rug geven? Een vrije gift kan gestort worden op rekeningnummer BE27 1030 5467 9473, met vermelding ‘Benefiet ALS’.

www.bvbe.be