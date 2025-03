AZ Delta organiseert op 22 maart een eerste ‘prothesewandeling’ in Rumbeke: ‘Voor mensen met een nieuwe knie of heup’

Zaterdagvoormiddag 22 maart organiseert de dienst orthopedie van AZ Delta een prothesewandeling. Patiënten die de afgelopen jaren een knie- of heupprothese kregen, ontvingen een uitnodiging om mee te wandelen.

Met dit initiatief wil het team personen met een knie- of heupprothese op de been houden. “Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers niet alleen de mooie omgeving rond de campus in Rumbeke. Maar ook hoe belangrijk bewegen is voor een gezonde revalidatie en levensstijl. De wandeling start vanop de parking van AZ Delta, campus Rumbeke. De wandellussen zijn 4 en 6 kilometer lang, starten kan tussen 9u. en 12u. De wandeling eindigt op het terras van RADar, het leer- en innovatiecentrum van AZ Delta. We verwachten de eerste wandelaars daar vanaf 10.30 uur.”

Het is de eerste keer dat een dergelijk initiatief wordt genomen. “Het is wel op uitnodiging. Patiënten die de afgelopen jaren een knie- of heupprothese kregen, ontvingen er al eentje. Momenteel zijn meer dan 200 patiënten ingeschreven en ook nog een honderdtal partners zullen mee stappen.”