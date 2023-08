AZ Delta investeert fors in renovatie Torhoutse campus Rembert

Nu de grote parkeertoren gerealiseerd is, gaat het AZ Delta door met de uitvoering van het masterplan om de Torhoutse campus Rembert grondig te verbouwen, her in te richten en te moderniseren. Komend voorjaar start de renovatie van een bestaande consultatievleugel van het ziekenhuis en de bouw van de nieuwe ingang aan de Noordlaan.

Ter voorbereiding wordt aan de Sint-Rembertlaan momenteel een tijdelijk prefab pand opgetrokken, dat naar schatting vijf jaar dienst zal moeten doen. Dat prefab gebouw moet tijdens de bouwwerkzaamheden de continuïteit van de ziekenhuiswerking verzekeren. Er zullen consultaties in plaatshebben voor ooggeneeskunde, neurologie, pediatrie en neus-, keel- en ooraandoeningen. Het tijdelijke onderkomen voor de raadplegingen wordt verwezenlijkt door de bedrijven Denys uit Wondelgem en Jan Snel uit Sint-Niklaas.

Nieuwe toegang vanaf de Noordlaan

Herman Annaert, directeur Infrastructuur en Technieken van het AZ Delta, beseft dat het uitvoeren van het masterplan hinder voor artsen, personeel en patiënten zal veroorzaken, maar maakt zich sterk dat de ongemakken dankzij het prefab gebouw tot een minimum beperkt zullen blijven.

“Het voorlopige prefab gebouw wordt verbonden met de bestaande inkomhal”

“Het tijdelijke pand bestaat uit een gelijkvloerse en een bovenverdieping”, geeft hij tekst en uitleg. “Dankzij dit complex kunnen we vanaf het voorjaar van 2024 de bestaande consultatievleugel volledig renoveren en het nieuwe toegangsgebouw aan de Noordlaan optrekken. We moeten tijdig het te vernieuwen gedeelte van het ziekenhuis kunnen ontruimen en naar de prefab verhuizen. Naar schatting zal dat voor ongeveer vijf jaar nodig zijn. In die vijf jaar zal de invulling van het voorlopige consultatiegebouw drie keer veranderen. Op welk moment welke discipline in de prefab terechtkomt, zal afhangen van de vooruitgang van de renovatiewerkzaamheden.”

Ruim 30 consultatielokalen in prefab pand

“In totaal zijn er in het prefab pand ruim 30 consultatielokalen voorzien, plus de nodige facilitaire voorzieningen, zoals wachtzalen, sanitair en vergaderruimten. De eerste verhuizingen zullen dit najaar al plaatsvinden. Het voorlopige gebouw wordt rechtstreeks verbonden met de bestaande inkomhal van het ziekenhuis, zodat er een goede toegankelijkheid en een vlotte circulatie mogelijk blijven. We willen kost wat het kost het comfort voor de patiënten waarborgen.”

De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe ingang aan de Noordlaan en de renovatie van de bestaande consultatievleugel is op dit ogenblik in behandeling bij het Torhoutse stadsbestuur en de provincie West-Vlaanderen. In principe zou het niet lang meer mogen duren vooraleer er groen licht komt.

Dat AZ Delta met de steun van de Vlaamse overheid fiks investeert in de campus Rembert is uiteraard goed nieuws voor Torhout en de hele regio Houtland. “We willen op deze campus een degelijke basiszorg aanbieden”, zei algemeen directeur Johan Hellings van het AZ Delta eerder al.

Investeren met de steun van Vlaanderen

De investeringen om het Torhoutse ziekenhuis up-to-date te maken, worden met inbegrip van de al opgetrokken parkeertoren op zo’n 93 miljoen euro geraamd. Daarvan wordt de kleine helft door Vlaanderen betaald. Op aangeven van het kabinet Welzijn van bevoegde minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering een smak geld toegezegd: 42,5 miljoen euro.

De vernieuwing van de campus zou, als alles goed loopt, tegen 2030 af moeten zijn. De gerenoveerde vleugel voor de raadplegingen en onderzoeken zal vlakbij een binnentuin gelegen zijn. De wachtruimten voor de patiënten zullen op die tuin uitkijken, wat rustgevend is.

In een volgende fase van het masterplan wordt er gefocust op de daghospitalisatie en de vernieuwing van het operatiekwartier. Dat zal wellicht nog meer voeten in de aarde hebben, want de ziekenhuiswerking mag uiteraard niet gehinderd worden. Maar AZ Delta is er nu al op voorbereid.