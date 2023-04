Ardooise Dagzorgcentrum BEN ondergaat metamorfose

De tientallen bezoekers en de vele medewerkers van het dagverzorgingscentrum BEN (voorheen de Kim) kijken reikhalzend uit naar hun verhuizing in het najaar. Renaat Lemey en Evelien Degrijse bezorgen met dit gigantisch bouwproject de site van de ouderenzorg en buurtwerking een metamorfose.

In de Kortrijksestraat stond tot twee jaar geleden het klooster van de Zusters van Liefde. Maar de zusters waren een uitstervend ras en de directie besloot het klooster te slopen om plaats te maken voor de nieuwe noden in de ouderenzorg. Ter gelegenheid van de festiviteiten van 25 jaar BEN dagverzorging gaf coördinator Evelien Degrijse een inkijk in het nieuwe bouwproject dat vorm krijgt.

“Dit nieuwe moderne en multifunctionele gebouw krijgt verschillende functies. Voor ons wordt dit het dagverzorgingscentrum waar bezoekers dagelijks terecht kunnen voor de activiteiten. De beschikbare ruimte zal nog groter zijn en meer mogelijkheden en differentiatie in de activiteiten bieden. Van de huidige locatie zullen we na een kwarteeuw afscheid nemen. Deze locatie wordt heringericht met acht kamers voor het woonzorgcentrum. Dit is geen uitbreiding, want op de eerste verdieping verdwijnen er acht kamers waar bureaus en een vergaderzaal van gemaakt worden.”

Dorpsrestaurant

In de nieuwbouw van het klooster komen er eveneens serviceflats. Directeur Renaat Lemey : “De huidige assistentiewoningen van Hof ter Linden blijven daarnaast bestaan. Die bewoners zullen de keuze krijgen. Ofwel blijven ze, ofwel verhuizen ze naar de nieuwbouw.”

De nieuwe locatie biedt nog meer mogelijkheden. Er komt een centrale marktplaats waar het gezellig keuvelen zal zijn voor de mensen uit de buurt. Verder is er een dorpsrestaurant met de mogelijkheid voor iedereen om er te komen eten. Voor de verenigingen zullen er lokalen voor activiteiten ter beschikking zijn.

De feestelijke opening, is in het najaar voorzien. (JM)