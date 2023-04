Apotheek Het Perron installeert automaat: “Je vindt er alles, behalve medicatie op voorschrift”

Bij apotheek Het Perron in Poperinge word je sinds kort ook na de openingsuren geholpen. Zaakvoerster Jolien Decupere liet een automaat installeren waar diverse producten kunnen aangekocht worden. “Medicatie op voorschrift kunnen we klaarzetten in de automaat via onze robot”, verduidelijkt Jolien.

De Poperingse apotheek Het Perron vind je sinds juni 2016 terug in de Ieperstraat 154, recht tegenover het station. De zaakvoerster is Jolien Decupere en zij wordt bijgestaan door apothekers Lieselot Goemaere en Linde Debaene. Recent werd de service van Het Perron uitgebreid met een automaat. “Aan de voorkant van de apotheek kunnen producten uit de automaat gehaald worden. Je vindt er plantaardige geneesmiddelen, cosmetica, EHBO-spullen zoals pleisters en wondzorg, COVID-testen, babyvoeding, fopspenen, condooms… Je vindt er in principe alles, behalve medicatie op voorschrift en dat is uit veiligheid”, legt apotheker Jolien Decupere uit. “Hoestsiropen, neussprays en keeltabletten kunnen bijvoorbeeld wel uit de automaat gehaald worden.”

Medicatie

“Wat medicatie betreft, hebben mensen advies nodig. Daarnaast is het ook voor de veiligheid belangrijk dat er controle wordt uitgevoerd wie medicatie komt halen. Het is wel mogelijk dat patiënten hun voorschrift doormailen naar ons en dat wij hun medicatie klaarzetten in de automaat. Het toestel is namelijk verbonden met onze robot. Onze medicijnen zitten niet meer opgeslagen in kasten, maar worden door een robot op een efficiënte manier geordend en opgeslagen. Via ons of de automaat worden ze verdeeld”, legt Jolien uit.

“Deze automaat is een extra service naar onze klanten toe. Op het moment dat de apotheek niet meer open is, kunnen ze wel nog steeds bij ons terecht voor bepaalde producten. De apotheek van wacht is ook niet altijd dichtbij, dus hiermee kunnen we patiënten misschien verderhelpen.” De automaat is 24/7 beschikbaar en is ook geschikt voor rolstoelgebruikers. “We zullen binnenkort nog een actie opzetten in onze apotheek en via onze sociale media waardoor de klanten op een leuke manier kunnen kennismaken met de werking van zo’n automaat.”