Annelies wil via crowdfunding haar gezondheidskosten betalen: “Lotgenoten herkennen mijn verhaal”

Annelies Puype (31) uit Bredene is al jarenlang ‘onzichtbaar ziek’. Doordat haar alternatieve behandeling niet wordt terugbetaald, heeft ze elke maand zware facturen. Die hoopt ze nu te kunnen bekostigen via crowdfunding. “Veel lotgenoten herkennen zich in mijn verhaal, wat aangeeft dat ons gezondheidsbeleid verouderd is.”

Annelies Puype houdt van schrijven, schilderen, fotografie, yoga en haar twee katjes. Voorheen werkte ze als copywriter en marketingverantwoordelijke voor verschillende bedrijven, maar nu staat ze al bijna vier jaar op invaliditeit. “Sinds mijn vierentwintigste sukkel ik op een problematische manier met mijn gezondheid”, begint ze. Al slepen die problemen eigenlijk al langer aan. “Al zo lang ik het mij kan herinneren, heb ik zware insomnia en blaas-, darm- en geheugenproblemen, naast gewrichts-, spier- en zenuwpijnen. En vooral: energieproblemen. De jongste jaren leef ik vooral binnen, in bed of in de zetel.”

Oorzaak aanpakken

Nochtans is ze elke dag actief bezig met genezing. In eerste instantie was die gericht op de bestrijding van de symptomen. “Tot vijf jaar geleden deed ik alles wat ik kon om mijn pijn te verminderen, maar daardoor raakte ik verslaafd aan zware pijnstillers. Jarenlang trok ik ook wekelijks naar een kinesist, een massagespecialist, de pijnkliniek, een huisarts, verschillende therapeuten en de spoeddienst. In december 2020 belandde ik half verlamd en opgebrand op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Niemand kon mij helpen. Niemand kon mij vertellen wat er aan de hand was”, zucht Annelies.

“Velen vallen uit de boot, maar ik wil blijven roeien”

“De klassieke geneeskunde kon niks meer voor mij betekenen. Mijn antwoorden lagen niet langer daar”, gaat ze verder. “Begin januari 2021 nam ik het heft in eigen handen en begon ik als een echte researcher boeken te lezen en documentaires te bekijken. Algauw leerde ik dat we één systeem zijn, waarbij alles gelinkt is aan elkaar. Gezondheid is holistisch en moet ook zo worden benaderd. Ziek zijn is een symptoom van iets dat uit balans is en het is de oorzaak die aangepakt moet worden”, stelt ze.

Niet terugbetaald

Zo belandde Annelies in het alternatieve gezondheidscircuit, wat velen afdoen als ‘zweverig’. “Natuurlijk is het erg frustrerend en slepend om bijna alles zelf te moeten doen, vaak niet geloofd te worden en te blijven incasseren terwijl je al weinig energie hebt”, reageert Annelies daarop.

Toch vond ze veel antwoorden. “Een holistische psychiater diagnosticeerde mij met een complex posttraumatisch stress-syndroom. Dat was voor mij geen verrassing, nadat mijn moeder uit het leven stapte toen ik twaalf jaar oud was. Vorig jaar was ik constant ziek, recupereerde ik niet en werd ik steeds meer moe. Na enkele dure bloedonderzoeken en andere diagnostische testen kreeg ik bevestiging van wat ik opnieuw correct dacht: ik heb een chronische vorm van de ziekte van Pfeiffer en het epstein-barrvirus en chronische Lyme”, weet ze nu.

“Ben je genoodzaakt om het alternatieve circuit te bewandelen, dan moet je zowat alles uit eigen zak betalen. Nochtans zijn alle behandelingen die ik volg wetenschappelijk onderbouwd, maar ons gezondheidsbeleid is zwaar verouderd en mist grip met de realiteit. Veel zaken worden niet terugbetaald, wat maakt dat ik elke maand zo’n 1.500 euro aan gezondheidskosten moet ophoesten. Mijn invaliditeitsuitkering is daarvoor ontoereikend. Huur en eten haal ik momenteel van mijn spaarrekening, maar die staat nu bijna op nul”, is ze openhartig.

Crowdfunding

Daarom besloot Annelies om via crowdfunding haar behandelingen te blijven betalen. “Ik heb daar lang over getwijfeld, omdat hulp vragen moeilijk is voor mij. Maar als onze gezondheidsinstanties en de verzekeringen niet willen tussenkomen, dan kun je ofwel bij de pakken blijven zitten, ofwel op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Er vallen heel wat mensen uit de boot, maar ik wil echt alles doen om te blijven roeien. Het is misschien een vreemde – maar ook nobele – gedachte om een ander zijn gezondheid te helpen financieren, zonder enige return. Iedereen die iets bijdraagt, zal ik wel op de hoogte brengen van wat ik met hun steun betaald heb of waarvoor ik het zal gebruiken”, belooft ze.

“Wie mijn openbaar Instagram- of Facebookprofiel bekijkt, zal immers merken dat ik als schrijfster transparantie en kwetsbaarheid belangrijk vind. Op die sociale media communiceer ik al enkele jaren over mijn zoektocht. Ik krijg er vaak privéberichten van onbekenden dat ze zich enorm herkennen in mijn verhaal en zich daardoor gesteund voelen”, aldus Annelies.

Aandacht

Haar streefdoel met de crowdfunding is 15.000 euro. Na twee weken staat de teller daar echter nog maar op 150 euro. Annelies kreeg 750 euro gestort op een rekening die ze speciaal voor haar actie opende. Toch heeft ze het gevoel al iets bereikt te hebben met haar opmerkelijke oproep.

“Het is niet omdat je niet kan zien aan mij dat ik ziek ben, dat ik het niet ben. Dat is nu net het probleem. Ik ben onzichtbaar ziek en dat zorgt ervoor dat ik amper erkend word. En geloof me: ik ben niet de enige, zo blijkt uit die reacties van veel lotgenoten. Zij vinden het positief dat ik hier aandacht voor vraag.”