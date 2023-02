Angelo (36) leidt zes maanden na zijn harttransplantatie weer ‘normaal’ leven: “Ik mag zelfs weer frietjes eten”

Ruim zes maanden geleden kreeg Bruggeling Angelo Van Loo (36), de broer van gewezen profvoetballer Anthony, een nieuw hart. De transplantatie is succesvol. ‘Angie’ meldt ons dat de artsen de beperkende regeltjes geschrapt hebben. Geen mondmasker meer dragen, geen verbod meer op frietjes eten. “Ik mag zelfs opnieuw naar het voetbal gaan kijken”, zegt Angelo Van Loo.

Vorige zomer onderging Angelo Van Loo een harttransplantatie, na twee jaar en vijf maanden op een wachtlijst voor een ruilhart te staan. De operatie maakte een einde aan jaren van miserie, met bloedverdunners en vochtafdrijvers. Wegens hartritmestoornissen kreeg hij op zijn achttiende een defibrillator ingeplant en moest hij stoppen met voetballen. Werken bij Mister Foot in Wevelgem lukte ook niet meer.

Bloedklonter

Angelo Van Loo trok noodgedwongen terug in bij zijn ouders in Assebroek. Hij kreeg een bloedklonter in het been, zijn nieren begonnen te falen. Maar op 27 juli 2022 kreeg hij een bevrijdend telefoontje van het UZ Leuven: er was een ruilhart voor hem ter beschikking in Gasthuisberg. Hij moest zich zo snel mogelijk, nog diezelfde dag, in Leuven melden voor een spoedoperatie.

Bijna zeven maanden later stelt hij het uitstekend. Angelo Van Loo evalueert: “Ik mag terug in het openbaar verschijnen zonder masker en zal dit geleidelijk aan toepassen. Maar ik mag ook terug op restaurant gaan, frietjes eten van de frituur, uitgaan, voetbal gaan kijken! Dat is luxe!”

Moeilijkste jaar

“Ik ben op de goede weg om het eerste maar ook het moeilijkste jaar van mijn revalidatie door te komen. Komend halfjaar moet ik nog acht keer naar het UZ in Leuven voor controle. Ik hoop weldra opnieuw te beginnen met progressief werken. Wat een boost! Ik heb weer een mijlpaal gehaald!”

“Ik heb inmiddels mijn eerste pakje frietjes gegeten, het heeft gesmaakt! En vorig weekend ben ik naar de match Club-Union gaan kijken. Veiligheidshalve heb ik toch nog een mondmasker gedragen. Ik ben inmiddels pijnvrij en ben opnieuw beginnen sporten: in de fitness loop ik al dertien minuten aan 8 km per uur. Heel voorzichtig, het is ‘start to run’. Met kwaaltjes als resultaat. Na veertien jaar zonder sport raakte mijn onderrug geblokkeerd. Ik sukkel hierdoor nu al twee weken met rugpijn”, aldus Angelo Van Loo.

