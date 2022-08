André Vandenbroucke vindt reisbuddy en kan ultieme wens vervullen

De kogel is door de kerk: André Vandenbroucke (87), die met de organisatie DAAV vzw de weeskinderen en mensen in armoede steunt in Pakistan, Sri Lanka en India, kan een laatste keer naar India gaan om ‘zijn’ kinderen te bezoeken en zijn realisaties te bekijken. Tina De Jonge (54) zal hem vergezellen als zijn reisbuddy.

André Vandenbroucke herhaalde de voorbije weken meermaals dat hij een buddy zocht om mee te gaan naar India. Hij wou, misschien wel voor de laatste keer, naar daar reizen om er ‘zijn’ kinderen te bezoeken en zijn realisaties te bekijken

“Ik ben al een dagje ouder en na een ernstige hersenbloeding moest ik lang revalideren”, vertelt André, die tientallen benefietactiviteiten en concerten organiseerde voor de goede doelen voor wezen en straatkinderen in India. “Alles is oké nu, maar mijn familie, vrienden en omgeving zijn met mij begaan. De reis naar India is om te beginnen een vlucht van 13 uur, zonder de verplaatsingen ter plekke te rekenen.”

Weestkinderen

“Het is mijn grote wens om – misschien voor de laatste keer – ‘mijn’ weeskinderen en de mensen te zien in de regio’s van India die wij konden helpen. Wij lenigen noden en willen via allerhande projecten wezen en kinderen in armoede een kans geven. Ik wil ook zelf nog eens zien welke hulp wij daar konden realiseren: denk maar aan weeshuizen, internaten, scholen en schoolinfrastructuur. Dit alles in samenwerking met de ontwikkelingsmaatschappijen van de Paters Salesianen van Don Bosco en lokale overheden.” Dit resulteerde tot nu toe in 30 jaar ruim 200.000 euro in totaal.

Afreis eind dit jaar

Na een oproep vond André nu eindelijk een reisgezel: de Kortrijkse gezondheidstherapeut Tina De Jonge. Zij trok jaren geleden al naar India om er zich in yoga te verdiepen. Tina is de oprichtster van Akasha Sarvodaya vzw in India en reisde meerdere keren naar het land. “De armoede is er groot en ik probeer de mensen daar een beter leven te geven”, zegt Tina, die intussen ook groepsreizen organiseert naar het land.

De afreis van Tina en André is gepland half november of begin december.