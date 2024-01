Amy-Jo (21) dronk als kleuter van ontstoppingsmiddel, nu wil ze laatste gevolgen wegwerken met operatie: “Maar die is heel duur”

Toen ze amper 2,5 jaar was, dronk Amy-Jo (21) van een fles ontstoppingsmiddel. Het ging om een restant die in de vuilnisbak was beland. Nu wil ze eindelijk de laatste ingreep laten uitvoeren om het hoofdstuk definitief af te sluiten. Alleen hangt daar een aardig prijskaartje aan vast. “Ik hoop met een pannenkoeken- en snoepverkoop het geld bijeen te krijgen”, zegt de jonge vrouw.

Het leven van Amy-Jo – dochter van Idool 2003-finaliste Caroline Vyncke – hing in 2004 aan een zijden draadje. Op 11 november 2004 werd de laatste hand gelegd aan de verhuis van het gezin. Alleen de schoonmaakmiddelen moesten nog ingepakt worden. Caroline – zich van geen kwaad bewust – gooide het laatste restje ontstoppingsmiddel in een afgesloten fles in de vuilnisbak en dat was de kleine Amy-Jo toen niet ontgaan.

Kunstmatige coma

Geschreeuw verraadde dat er iets niet pluis was. Amy-Jo had van de fles gedronken. Ze werd met spoed naar het Oostendse Henri Serruysziekenhuis gebracht. Van daar ging het richting UZ Gent, waar de kleuter in een kunstmatige coma werd gebracht. Haar mond en haar slokdarm raakten zwaar verbrand. Haar slokdarm werd uiteindelijk vervangen door een stuk dikke darm. Daarnaast waren ook haar mondhoeken vernauwd en groeiden de lippen en tong van Amy-Jo aan elkaar vast. Via een benefiet in 2007 – waarvoor onder andere Brahim, Natalia, Jacky Lafon en Wim Soutaer in de bres sprongen – kon Amy-Jo’s mama een deel van de zware ziekenhuiskosten voor het meisje betalen.

“Die gebeurtenis heeft een grote impact gehad op mijn leven. Door een operatie zijn bepaalde tanden op elkaar gegroeid”

“Ik was nog te klein om mij veel te herinneren van alles wat er is gebeurd”, vertelt Amy-Jo. “Ik herinner mij wel de vele ziekenhuisbezoeken achteraf. Het is alleszins een gebeurtenis die een grote invloed heeft gehad op mijn verdere leven. Ik onderging verschillende operaties in het verleden, waaronder een kaakoperatie. Bepaalde tanden zijn door die operatie op elkaar gegroeid. Er is nu eenmaal weinig plaats in mijn mond. Mijn mond is bovendien te klein om een beugel te dragen en dus dringt een nieuwe operatie zich op.”

© JRO

Die nieuwe operatie kent echter een hoog prijskaartje. Geld dat de jonge vrouw – die in 2021 voor het eerst mama werd – momenteel niet heeft. “Ik wil het hoofdstuk na bijna 20 jaar volledig kunnen afsluiten”, vervolgt ze. “Mijn mond heeft een grote impact op mijn leven en daar wil ik van af. Om het geld bijeen te krijgen, wil ik niet zomaar een crowdfunding opzetten. Mensen die mij willen steunen, moeten iets in ruil krijgen. Daarom organiseer ik een heuse pannenkoeken- en snoepverkoop. Ik hoop zo 5.000 euro in te zamelen. Dat zou ervoor zorgen dat ik die operatie kan laten uitvoeren en dat mijn leven verandert. Ook Arktos vzw zou mij helpen met een spaghettiavond.”