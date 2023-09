Allereerste jobbeurs voor huisartsen in Kuurne: 110 West-Vlaamse artsen dagen op

Voor de allereerste keer hielden de negen West-Vlaamse huisartsenkringen een jobbeurs. 75 praktijken met vacatures hengelden naar de gunsten van zeventien stagiairs huisartsen. Plaats van afspraak was Deforece Medical in Ardooie.

110 huisartsen, dat is 10 procent van het totaal aantal huisartsen in onze provincie, schreven zich in voor deze jobbeurs. “We wilden huisartsenpraktijken, die vacatures hebben, in contact brengen met stagiairs”, vertelt Stefanie Desmet, die een van de zeven coördinatoren is van de negen huisartsenkringen in onze provincie.

Onder één dak

“Alles onder één dak, centraal in onze provincie, dat is veel efficiënter. Zo krijgen stagiairs huisartsen een overzicht van de West-Vlaamse vacatures en kunnen ze meteen gesprekken aanknopen met potentiële werkgevers, in plaats van naar elke praktijk een aparte sollicitatiebrief te moeten versturen.”

KW becijferde dat meer dan de helft van de West-Vlaamse gemeenten een tekort aan huisartsen heft. “Of huisarts een knelpuntenberoep in onze regio geworden is? Nog niet”, vervolgt Stefanie Desmet. “Ik kan alleen voor Zuid-West-Vlaanderen spreken, waar dit jaar twaalf nieuwe huisartsen gestart zijn”, . Het is daar een break even, er zijn evenveel pensioengerechtigde dokters gestopt met werken. Toch kunnen we niet voorbij gaan aan het feit dat steeds meer praktijken een patiëntenstop doorvoeren. Ze kunnen echt niet meer patiënten aan.”

HAIO

“De derdejaars HAIO – studenten geneeskunde die stage lopen – hebben vaak al een job te pakken op hun stageplek. Als ze afstuderen moeten ze niet eens meer solliciteren! Bijgevolg richt onze jobbeurs zich vooral naar de tweedejaars. Er zijn op onze beurs zeventien stagiairs opgedaagd, die werk zoeken in de regio.”

Volgens Stefanie Desmet heeft de beurs nog een tweede doelstelling: “Huisartsenpraktijken ontmoeten elkaar hier en kunnen van elkaar leren. Of samenwerken. Ze kunnen tips geven om efficiënter te werken of gezamenlijke projecten op te zetten.”

Met pensioen

Een van de huisartsenpraktijken die vertegenwoordigd was op de beurs was ‘Statiestraat 16 in Meulebeke. Dokter Guy Vande Vyvere legt uit: “Onze praktijk telt drie artsen, een van mijn collega’s is 64 jaar oud en gaat volgend jaar met pensioen. We zijn al enkele maanden op zoek naar een opvolger, die vacature heeft nog niks opgeleverd. Ik hoop dat deze beurs daar verandering in brengt. Hoe dan ook, zolang we geen opvolger hebben, zal mijn collega blijven voortwerken. Hij laat ons niet in de steek!”

Dokters Grietje De Brabandere en Guy Vande Vyvere uit Meulebeke zoeken een collega om hun praktijk te vervoegen. © svk

Jochen Lannoy (27) uit Kuurne is een van de stagiairs die naar de jobbeurs trok: “Ik heb een jaar stage gelopen in Dadizele, heb zes maanden op de spoedafdeling van het Torhoutse ziekenhuis gewerkt en doe momenteel een stage in een Knokse praktijk. Ik zou liever naar mijn roots terugkeren en wil graag werken in het zuiden van West-Vlaanderen…”