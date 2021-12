Algemeen directeur Frederik Chanterie over de vierde golf in het Jan Yperman Ziekenhuis: “Onze screeningsposten worden overspoeld”

De vierde golf van de pandemie slaat wild om zich heen in de Westhoek. Ook in het Jan Yperman Ziekenhuis is het opnieuw alle hens aan dek, al stelt algemeen directeur Frederik Chanterie toch een aantal verschillen met de vorige golven vast. “Als je het aantal mensen dat terechtkomt op intensieve zorgen vergelijkt met het aantal mensen dat besmet is in de maatschappij, dan zien we toch een heel groot verschil ten opzichte van vorige golven.”

Laat ons beginnen met de naakte cijfers. Op woensdag waren er 44 patiënten met COVID-19 opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis, wan wie 6 op intensieve zorgen. In de zeven dagen voordien waren 38 opnames, 26 ontslagen en 5 overlijdens. Daarmee komt de teller sinds de start van de pandemie op 1.066 opnames, 832 ontslagen en 190 overlijdens. “Op basis van onze ervaringen schatten we in dat we de piek nog niet bereikt hebben”, duidt algemeen directeur Frederik Chanterie. “Wellicht zal het nog één of twee weken duren vooraleer we die bereiken. Alles hangt af van de maatregelen die genomen worden.”

Waarom denken jullie dat de piek over één of twee weken zal komen?

“Wij baseren ons op de positieve testresultaten. We doen met ons ziekenhuis ook heel veel testen in onze testcentra in Ieper en Poperinge. Daar zien wij het aantal positieve testen nog altijd stijgen. In de voorbije golven hebben wij gezien dat we die stijgingen twee weken later in ons ziekenhuis zien.”

Wat is het profiel van de mensen die in het ziekenhuis liggen?

“Het zijn vooral oudere mensen. De grootste groep zijn personen tussen 70 en 80 jaar. Het gaat ook om mensen die van thuis uit komen. Terwijl er in vorige golven ook veel patiënten kwamen van bijvoorbeeld woonzorgcentra, zien we dat nu minder. Ook heel vaak gaat het om mensen met onderliggende aandoeningen. Meer dan de helft is wel gevaccineerd, zonder boostershots, maar als je dat vergelijkt met het aantal mensen dat gevaccineerd is ten opzichte van het aantal mensen dat niet gevaccineerd is in de maatschappij, dan zijn de ongevaccineerden wel zwaar oververtegenwoordigd.”

Kunt u inschatten hoe het zou geweest zijn zonder de vaccinaties?

“Dan denken ik dat we al even helemaal overspoeld zouden geweest zijn. Wij ervaren een zeer grote positieve impact van de vaccins op op de hevigheid waarop de besmetting ingrijpt op de gezondheid van de mensen. Als je het aantal mensen dat terechtkomt op intensieve zorgen vergelijkt met het aantal mensen dat besmet is in de maatschappij, dan zien we toch een heel groot verschil ten opzichte van vorige golven. Veruit de meeste mensen kunnen vrij eenvoudig thuis uitzieken.”

Ziet u nog verschillen tussen deze vierde golf en de andere golven?

“Sowieso zien we veel meer besmettingen in de maatschappij. Onze screeningsposten in Ieper en Poperinge worden op dit moment overspoeld. In alle voorgaande golven hebben we nooit zo veel nood gehad aan testen. In het testcentrum gaat het om ongeveer 800 testen die afgenomen worden per dag. We krijgen ook veel testen van buitenshuis. Ons labo heeft vorige week bijna 12.000 testen geanalyseerd, dat zijn gigantische cijfers. Twee maanden geleden waren dat er 1.600 à 1.700 stalen per week. Ook de positiviteitsratio is hoog. Van de 12.000 testen vorige week waren er 1.800 positief, terwijl dat er twee maanden geleden 18 waren. In twee maanden tijd is het aantal positieve testen dus maal honderd gegaan. Dat is enorm.”

Is er een verschil in aanpak van het ziekenhuis ten opzicht van vorige golven?

“We hebben onze capaciteit met telemonitoring, dus het opvolgen van de patiënten thuis op basis van vitale parameters zoals lichaamstemperatuur, zuurstof- en saturatiegraad… sterk opgedreven. Die mensen kunnen dus thuis uitzieken en als we zien dat die waarden de verkeerde richting uit gaan, dan roepen we die patiënt toch op om naar het ziekenhuis te komen, of we gaan ze halen als dat nodig is. Dat zorgt ervoor dat de druk op de bedden toch wat lager is.”

Hoe gaat het met uw medewerkers? Vorig jaar zei u al dat ze op hun tandvlees zaten.

“De reserves bij onze medewerkers zijn niet volledig aangevuld in de voorbije zomerperiode. Dat zorgt ervoor dat de veerkracht toch wat lager is dan in normale omstandigheden. Dat komt deels ook door een andere groot verschil ten opzichte van vroeger en dat is dat de situatie in het ziekenhuis nu en het contrast met hoe dat in de samenleving ervaren wordt, heel verschillend is. In de voorgaande golven lag de maatschappij meer plat toen ook het ziekenhuis overspoeld werd met covidpatiënten. Dat maakt dat het toch wel harder aankomt, want de druk en het continu aanpassen blijft hetzelfde. Ik heb het gevoel dat niet iedereen beseft hoe ernstig de situatie is en hoe intens wij, maar ook de huisartsen en de andere mensen in de eerstelijnszorg, dat beleven. We stellen wel vast dat ons mensen een enorme flexibiliteit en engagement aan de dag leggen om alle zorg te blijven mogelijk maken. Het is met grote ogen dat ik daarnaar kijk. Wij hebben echt een fantastisch team en het engagement om alle richtlijnen na te leven en zich flexibel op te stellen is gigantisch. Onze mensen verdienen echt wel een standbeeld.”

Kregen jullie ook de vraag om de reguliere zorg twee weken uit te stellen? Was dat nodig in het Jan Yperman Ziekenhuis?

“Wij hebben inderdaad de vraag gekregen van de overheid om niet-dringende zorg twee weken uit te stellen en we zijn aan het kijken hoe we dat zullen doen. Maar wij sturen continu bij. Een covidafdeling openen betekent dat wij mensen moeten verschuiven en dat wij andere afdelingen moeten afbouwen, maar we hebben er altijd goed opgelet dat wij niet zomaar zorg achteruitschuiven. Je mag niet vergeten: wij hebben het nu enorm druk met covid, maar eens covid voorbij is, ligt er nog heel veel op ons te wachten. Het zorginfarct waar we nu in zitten is niet enkel covid, want alles wordt achteruitgeschoven en dat wil zeggen dat wij nu al gedurende bijna twee jaar heel veel zorg uitstellen. Dat zal nog heel lang nazinderen en daar zijn we echt wel bezorgd over. Het is onze maatschappelijke taak om alle patiënten, die met corona en alle andere patiënten, immers zo goed en zo snel mogelijk te helpen, en daar blijven we dan ook alles aan doen.”