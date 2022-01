Afzonderlijke vaccinatiemomenten voor vijf- tot elfjarigen in Menen-Wervik en Wevelgem

Bij de eerstelijnszorg regio Menen startte men op 15 januari met het vaccineren van kinderen tussen vijf en elf jaar. Men voorziet in de beide vaccinatiecentra afzonderlijke momenten om de kinderen een prikje toe te dienen. In Menen-Wervik op zaterdag, in Wevelgem op zondag.

Ondertussen zijn reeds 1.151 kinderen gevaccineerd. Komend weekend krijgen opnieuw 700 kinderen hun eerste prikje. De eerste prikdagen verliepen vlot en men is ook tevreden met de opkomst. Als men de ingeplande afspraken bekijkt komt men tot de vaststelling dat 40 procent van de kinderen om een vaccin zal komen binnen de regio.

Zeer kindvriendelijk

“We hopen natuurlijk op een nog hoger percentage. Maar nu zien we wel, zowel bij kinderen als volwassenen, steeds meer mensen die hun afspraak verplaatsen wegens quarantaine of besmetting. Het prikken van deze kinderen verloopt op een zeer kindvriendelijke manier. Dit begint reeds bij het binnenkomen van het vaccinatiecentrum, dat volledig is ingekleed met vlaggetjes en ballonnen. Bij het onthaal ontvangt men een polsbandje ‘Virusfighter’ in de kleur van de te volgen vaccinatielijn. Elk kind ontvangt een verzamelkaart waarmee het stickertjes kan ontvangen. Zijn eerste stickertje ontvangt hij van een Teletubbie , enkel in Menen, opnieuw in de kleur van zijn lijn. Bij de anamnese ontvangt het kind een tweede stickertje. Een derde en laatste stickertje wordt ontvangen na het krijgen van het prikje. Om het de verplichte wachttijd te overbruggen en aangenamer te maken, krijgen de kinderen nog een appel en een ballon terwijl hij kan genieten van een tekenfilm op groot scherm. Bij een tweede prik verloopt de procedure identiek maar ontvangt het kind daarna een diploma ‘Master Virusfighter’ en een balpen in de vorm van een injectiespuit.” (WO)