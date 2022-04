Afscheidnemende medewerkers vaccinatiecentrum in Veurne in de bloemetjes

Donderdagavond 31 maart werd een zeshonderdtal vrijwilligers en vaste medewerkers van het vaccinatiecentrum in Furnevent in Veurne bedankt voor hun inzet. Het centrum sluit de deuren.

In het vaccinatiecentrum in Veurne konden inwoners van Veurne, Nieuwpoort, Alveringem, Koksijde en De Panne terecht voor hun coronaprikken. Het vaccinatiecentrum was iets meer dan een jaar open en sluit nu de deuren. De vijf burgemeesters van de betrokken gemeenten en steden bedankten de verpleegkundigen, artsen, apothekers, onthaalmedewerkers en stewards voor hun medewerking met een hapje en een drankje tijdens een receptie. Alle medewerkers kregen een goodiebag met streekproducten en allerhande gadgets mee naar huis. (JT)