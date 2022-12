Afdeling van woon-zorgcentrum Sint-Jozef in quarantaine

Algemeen directeur Brecht Verhaeghe laat ons weten dat het om elf personen gaat die positief getest hebben op corona. “Op een van onze zeven afdelingen werd vastgesteld dat een bewoner verkoudheidsverschijnselen had en dus daarom werd die persoon getest”, klinkt het. “We hebben dan ook alle andere personen op de afdeling getest en daaruit bleek dat er van de 32 bewoners op de afdeling er dus elf positief waren.”

Het woon-zorgcentrum Sint-Jozef, in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels telt in totaal 198 bewoners. In de getroffen afdeling verblijven uitsluitend personen met dementie.

“Binnen de afdeling mogen de bewoners zich dus wel vrij bewegen, maar ze kunnen niet meer deelnemen aan overkoepelende activiteiten, waarbij ze in contact zouden kunnen komen met bewoners uit andere afdelingen”, gaat de directeur verder. “Misvieringen en een kappersbezoek zijn bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Onze medewerkers die op de afdeling komen, dragen een FFP2 masker, handschoenen en een schort en ontsmetten alles grondig bij het terug verlaten van de afdeling. Familieleden van bewoners mogen wel nog op bezoek komen maar ze moeten dan uiteraard wel afstand houden en ook masker, handschoenen en schort dragen.”

“De afzondering geldt, conform de richtlijnen van agentschap zorg en gezondheid, voor een periode van tien dagen. Die periode is vorige week zondag aangevangen. Dus begin volgende week gaan we opnieuw testen, dus ook diegenen die niet besmet waren op de afdeling, en als dan blijkt dat er nog besmettingen aan het licht komen, zal de afzondering verlengd worden. Geruststellend is wel dat er geen enkele van de besmette bewoners echt zwaar ziek is. Het zijn bij iedereen milde symptomen.”