In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Michiels (Brugge) is een afdeling in quarantaine geplaatst na een nieuwe uitbraak van corona. De bewoners van de afdeling worden afgezonderd van de rest van de bewoners om het risico op verdere besmettingen te voorkomen.