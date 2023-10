AED-toestel aan de gevel van basisschool STEEN 10

Sinds enkele maanden heeft basisschool STEEN 10 in de Gistelsesteenweg een AED-toestel (automatisch externe defibrillator, red.) aan de buitenmuur. Dankzij verschillende lokale sponsors en de vzw Heartsaver was de plaatsing op deze strategische locatie mogelijk. De school ligt langs een drukke invalsweg in het hart van Sint-Andries en kan in geval van nood door elke inwoner of passant gebruikt worden. Het personeel volgde een opleiding om de defibrillator te leren gebruiken. “Uiteraard hopen we dat we het toestel nooit moeten gebruiken, maar indien nodig kan het levens redden”, aldus Ann Maertens, directeur van STEEN 10. (PDC/foto PDC)