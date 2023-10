Acteur Dominique Van Malder bezoekt Sint-Jozefskliniek in Izegem tijdens Dag tegen Kanker: “Onderwerp mag uit taboesfeer gehaald worden”

Acteur en tv-maker Dominique Van Malder kwam naar aanleiding van de Dag tegen kanker de patiënten op de oncologie-afdeling van de Izegemse Sint-Jozefskliniek een hart onder de riem steken.

Het ziekenhuispersoneel legde zijn kankerpatiënten donderdag extra in de watten. Enkele oncologische schoonheidsconsulentes kwamen vrijwillig mensen verwennen met een massage of haarverzorging. Voor de gelegenheid werd er ook getoast met een hapje en een drankje.

“Fijn bezoek”

Als kers op de taart kwam acteur en tv-maker Dominique Van Malder – bekend van series als De Club en Albatros, maar ook van Patiënt Dompi, Viervoeters en Radio Gaga – langs om de patiënten wat goede moed in te spreken. “Ik praatte zowel over koetjes en kalfjes als over de ziekte van de patiënt, als die daar nood aan had”, vertelt Dominique. “Ik merk dat veel mensen in familie- of vriendenkring praten over kanker soms nog als een taboe zien, terwijl ik op een dag als vandaag des te meer zie dat praten helpt. Het is niet altijd evident om dat te doen, maar als het gebeurt merk je wel dat de meesten er deugd van hebben. Dat mag dus best uit de taboesfeer gehaald worden.”

Kankerpatiënte Yvette Vermant uit Izegem kon het bezoek van Dompi alvast smaken. “Het is altijd leuk als je eens extra in de watten gelegd wordt”, zegt ze. “En met zo’n fijn bezoek aan mijn zijde maakt dat de bittere pil iets makkelijker om te slikken. Het is mijn eerste dag van een twaalf weken durende behandeling. Voortaan mogen ze allemaal zo zijn”, knipoogt ze.