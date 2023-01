Achtste editie van Brugse Doe Goed Pas opnieuw groot succes

Vanaf vandaag kunnen organisaties de nieuwe Doe Goed Passen komen afhalen in de Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6 in Brugge. Het is ondertussen al de achtste editie van de Doe Goed Pas, de kortingskaart voor Brugse vrijwilligers en mantelzorgers. Deze zeven organisaties kwamen vandaag al om hun Doe Goed Passen: Curando, Ligo Brugge, Oppas en vervoer, Oxfam-solidariteit, AZ Sint-Lucas, De Jonge Gezelschapshond en Kat zoekt huis.

“Ondanks corona en de hogere energie- en andere kosten geven ook dit jaar maar liefst 61 handelaars en 11 sociale organisaties leuke kortingen”, weet schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Uit de cijfers van de stadsmonitor blijkt dat bijna één op vijf Bruggelingen aan vrijwilligerswerk doet. “In vergelijking met andere steden is dat een zeer goed cijfer, want we scoren daardoor hoger dan de gemiddelde centrumstad. Vorig jaar hebben we ongeveer 11.000 passen verdeeld. We gaan in 2023 voor minstens evenveel Doe Goed Passen. Tot nu toe werden 6.669 passen besteld door 157 organisaties voor de vrijwilligers”, aldus schepen Goderis.

3.000 passen voor mantelzorgers

Er worden ook 3.000 passen verdeeld onder de mantelzorgers, die automatisch de Doe Goed Pas ontvangen als ze recht hebben op een mantelzorgpremie. “Eén op vijf Vlaamse volwassenen verleent mantelzorg. Een derde van de mantelzorgers combineert die zorg met betaald werk en dat is niet altijd evident”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Helpende handen zijn nog altijd welkom. “Vele organisaties en verenigingen blijven overuren draaien om mensen te helpen. Er komen nog dagelijks vacatures bij op www.brugge.be/vrijwilligerswerk. Op dit moment wachten nog 212 vacatures op een geknipte vrijwilliger en er komen er elke dag bij”, geeft schepen Goderis nog mee.

Er zijn nog steeds Doe Goed Passen beschikbaar. Vrijwilligers die nog geen pas ontvingen, kunnen de verantwoordelijke van hun organisatie aansporen om passen te bestellen via www.brugge.be/doegoedpas. (CGRA)