Acht nieuwe besmettingen in wzc Ter Lembeek in Wielsbeke: bezoekregeling wordt teruggeschroefd

In het woonzorgcentrum Ter Lembeek doet het coronavirus opnieuw de ronde. Acht bewoners van de benedenverdieping testten de laatste dagen positief. “De bezoekregeling moeten we opnieuw terugschroeven”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V).

Het coronavirus woedt weer in het woonzorgcentrum Ter Lembeek. Dat al voor de derde keer. Volgens de burgemeester was dat niet te voorkomen. “De bezoekregeling was opnieuw soepel, dus dan geef je het virus opnieuw een kans. We stelden ons kwetsbaar op, maar we kunnen de mensen natuurlijk niet opsluiten”, stelt hij.

De acht bewoners zaten vaak in de leefruimte. De kans is dus groot dat het virus langs daar binnenkwam. “Alle besmette bewoners hebben milde symptomen. Niemand ligt in het ziekenhuis. Laten we hopen dat het daarbij blijft. Ondertussen vragen we de familieleden van de bewoners van de benedenverdieping hun bezoek uit te stellen”, geeft hij aan.

Mondmasker aanhouden

Het rusthuis vraagt ook altijd het mondmasker aan te houden op de kamer van de bewoners. “We merken dat enkele bezoekers dat niet meer dragen. Ik begrijp dat het moeilijker communiceren is, maar het gaat hier wel om de gezondheid van degene die je bezoekt”, besluit de burgemeester.