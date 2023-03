9 op 10 baby’s kregen minstens één vaccin

Het vaccinatiebereik bij Vlaamse baby’s lijkt te stabiliseren, na een dalende trend die werd ingezet in 2017. Ook in West-Vlaanderen is de bereidwilligheid hoog: in de eerste helft van 2022 kreeg minstens 90 procent van alle baby’s die tussen januari en juni zijn geboren een van de vijf gratis basisvaccins toegediend

Alert blijven

De vaccinatiegraad bij West-Vlaamse baby’s en peuters ligt op elk vlak structureel iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In 2021 lag het gemiddelde vaccinatiebereik in onze provincie op 89,7 procent, op Vlaams niveau was dat 88,3 procent. In de eerste helft van 2022 werd het verschil iets kleiner, vooral door een daling langs onze kant.

“Zeker op zo’n kwetsbare leeftijd is het cruciaal dat kinderen tegen deze ziektes beschermd worden”

Minstens 90 procent van de baby’s die vorig jaar tussen januari en juni in onze provincie werden geboren kregen minstens een dosis van alle vaccins die worden aangeraden door Kind & Gezin tijdens hun eerste levensjaar, in Vlaanderen was dat 88,4 procent. Vijf jaar geleden lag dit minimumpercentage nog op 91,6 procent, de daling van de afgelopen jaren baarde Opgroeien toch wat zorgen.

“Hoewel de afname kan te wijten zijn aan het feit dat vaccins die werden toegediend door externe artsen niet altijd even goed worden geregistreerd, is het toch belangrijk om alert te zijn en ouders te blijven motiveren om het gratis basisvaccinatieprogramma voor kinderen op te volgen. Zeker op zo’n kwetsbare leeftijd is het cruciaal dat kinderen beschermd worden”, aldus Niels Heselmans, woordvoerder van Opgroeien.

Beschermd tegen polio

Binnen dat vaccinatieprogramma vallen er toch enkele verschillen op. Het hexavalentvaccin loopt op kop, maar liefst 94 procent van alle kindjes die in de eerste helft van 2022 zijn geboren in onze provincie kregen de eerste dosis. Om optimaal te beschermen tegen onder andere polio, difterie, tetanus en hepatitis B zijn echter drie dosissen nodig, 91,8 procent van alle borelingen in die leeftijdscategorie kreeg die ook. Bij peuters die in 2021 zijn geboren liggen deze cijfers een tikkeltje hoger.

Het vaccin tegen polio is het enige dat verplicht wordt in ons land, naast de twee dosissen in het eerste levensjaar moet ook in het tweede levensjaar nog een dosis toegediend worden. De vierde dosis is niet meer verplicht. Meer dan 95 op 100 baby’s geboren in 2020 werkten het volledige polioschema af.

Tot slot werd het eerste vaccin tegen pneumokokken in de eerste helft van 2022 bij ongeveer 93,7 procent van de baby’s toegediend. Het betalende vaccin tegen het rotavirus beschermt 84,5 procent van de doelgroep.