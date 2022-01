70 procent van de kinderen komt opdagen voor eerste prik in vaccinatiecentrum in Zedelgem

Zaterdag werden er in onze provincie de eerste vaccinaties bij kinderen geplaatst in De Groene Meersen in Zeldegem. 835 kinderen waren met hun ouders uitgenodigd, ‘s avonds klokte men af op 585 uitgevoerde vaccinaties. “En daarmee halen we de beoogde 70 procent”, klinkt het bij centrumverantwoordelijke Gino Jonckheere.

Het was uiteraard wat koffiedik kijken welke opkomst kon verwacht worden. “Er was sprake van 30 tot 70 procent”, wist Gino Jonckheere vooraf te vertellen. ‘s Morgens hadden al 415 mensen bevestigd, uiteindelijk daagden er 585 van de 835 aangeschreven kinderen op. “En dat is 70 procent, daarmee zijn we uiteraard heel tevreden mee”, poneert Gino Jonckheere die ook sportbeleidscoördinator is in Jabbeke en dat combineert met zijn taken als centrumverantwoordelijke in De Groene Meersen. “De oudste kinderen worden het eerst uitgenodigd. De verwachting is dat hoe jonger de kinderen, hoe kleiner de vaccinatiebereidheid. Maar we hopen toch op ons elan verder te gaan.”

Ieder kind (dat wil of mag) gevaccineerd tegen 23 februari

De eerste dag van de vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen verliep in Zedelgem op wieltjes. “We hadden dan ook wat extra tijd ingeruimd om de kinderen rustig te laten vaccineren, vier minuten per kind in plaats van de twee minuten die voorzien zijn voor volwassenen.”

Komende woensdagnamiddag staat de tweede vaccinatiedag van in totaal zes ingepland. Drie weken na de eerste prik volgt dan telkens nog de tweede prik, waardoor tegen woensdag 23 februari – net voor de krokusvakantie – alle kinderen (die dat wensen) gevaccineerd zullen zijn. In totaal komen ruim 2.500 kinderen uit Zedelgem en Jabbeke en deelgemeenten uitgenodigd naar de Groene Meersen.