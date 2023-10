2 op 10 West-Vlamingen hebben nood aan psychologische hulp

Ongeveer 2 op 10 West-Vlamingen geven aan dat ze nood hebben aan psychologische hulp, maar bij bijna de helft van die groep blijft die behoefte onvervuld. Toch is er ook goed nieuws: steeds meer mensen vinden hun weg naar hulpverlening door het ‘nieuwe’ terugbetalingssysteem.

In de zomer van 2021 kondigde de federale regering aan dat psychologische zorg toegankelijker en betaalbaarder zou worden. Vanaf 1 september datzelfde jaar werden regionale netwerken opgericht waar psychologen en orthopedagogen zich bij konden aansluiten. Wie bij één van deze geconventioneerde professionals aanklopt voor therapie – zonder doorverwijzing van een arts – zou voor een beperkt aantal sessies zelf slechts 11 euro per keer moeten ophoesten. De rest wordt terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering die elke Belg heeft, voor kinderen en jongeren ligt het remgeld nog lager.

40% vindt geen hulp

Een pak goedkoper dan in het wilde weg psychologische hulp zoeken dus, want een ‘gewone’ sessie kost al snel 70 tot meer dan 100 euro en bij de meeste mutualiteiten krijg je daar amper 10 euro van terug (voor een beperkt aantal sessies). Toch maakte slechts 2,18 van alle West-Vlaamse respondenten van de CM-studie dit jaar gebruik van het nieuwe terugbetalingssysteem. “Dat percentage is flink gestegen in vergelijking met een jaar geleden, in absolute aantallen gaat het nog steeds over een zeer kleine groep mensen. Maar de tendens is veelbelovend en bevestigt het nut van de terugbetaling”, aldus CM-voorzitter Luc Van Gorp.

“Slechts 2,18% van de West-Vlamingen die hulp zochten, moesten slechts 11 euro per sessie betalen. Het systeem moet nog groeien”

Er zijn met andere woorden nog veel mensen die uit de boot vallen. Uit de studie van Sciensano blijkt dat 40 procent van de West-Vlaamse respondenten die nood hebben aan psychologische begeleiding, nog niet geholpen werden. De redenen waarom ze die hulp nog niet vonden zijn uiteenlopend, de financiële drempel is voor een kwart van de mensen het grootste probleem. Het nieuwe terugbetalingssysteem is namelijk lang niet voor iedereen toegankelijk. In onze provincie zijn voor volwassenen 269 hulpverleners aangesloten in dit netwerk. Maar zelfs deze psychologen bieden veelal slechts een beperkt aantal sessies aan in het kader van het nieuwe terugbetalingssysteem, want het budget van de federale overheid is gewoon niet toereikend om dit voor elke patiënt aan te bieden.

“Er wordt iets minder makkelijk gepaste begeleiding gevonden in West-Vlaanderen, maar er zijn ook minder mensen die de vraag naar hulp stellen. In Limburg zien we dezelfde trend. Los daarvan zijn de regionale verschillen klein. Het systeem moet overal nog groeien en de budgetten moeten groter”, klinkt het bij de CM.