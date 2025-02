Gezocht: vrijwilligers voor onderzoek naar gebruikers Shopping Shuttle in Knokke-Heist

Shoppers in Knokke-Heist kunnen al enkele jaren gratis gebruik maken van een elektrische shuttledienst die enkele winkelstraten in Knokke met elkaar verbindt. De shuttledienst rijdt dagelijks uit en vervoert op jaarbasis tot wel 145.000 mensen. Dienst Toerisme & Marketing gaat nu een onderzoekmeting uitvoeren naar de gebruikers van deze Shopping Shuttle en wil hiervoor graag beroep doen op vrijwilligers.

Tienduizenden inwoners, toeristen, tweedeverblijvers en shoppers hebben ze in Knokke-Heist al meermaals voorbij zien rijden: de hippe, 100 procent duurzame en stijlvolle e-shuttlebusjes die de bezoekers gratis vervoeren naar acht locaties in de gemeente, waaronder de Lippenslaan en het Zoute. De shuttledienst kwam in 2020 tot stand dankzij het herstelplan waarmee het gemeentebestuur uitpakte na de coronacrisis om haar reputatie als ‘winkelparadijs’ opnieuw te versterken. En dat bleek echt een schot in de roos te zijn. Jaar na jaar maken meer mensen gebruik van de busjes. In 2023 stopte de teller op wel 145.862 passagiers.

Enquête

Nu wil het gemeentebestuur meer inzicht krijgen in de gebruikers en daarvoor rekenen ze op vrijwilligers. Als vrijwilliger ondervraag je gebruikers van de shuttle aan de hand van een vooropgestelde vragenlijst. De vragenlijst wordt bij voorkeur digitaal ingevuld. Indien mogelijk wordt dit ook ingevuld op een iPad. De enquête wordt afgenomen op de busjes zelf, dit wil zeggen dat je als vrijwilliger een vaste zitplaats op de bus hebt en gebruikers van de shuttledienst mag bevragen. Als vrijwilliger kan je kiezen een halve dag van 3,5 uur (11 tot 14.30 uur of 14.30 tot 18 uur) of een volle dag van 7 uur (11 tot 18 uur, met pauze). (MM)