Gezocht: speelpleinanimatoren

Stad Oudenburg lanceert een oproep naar enthousiaste jongeren om tijdens de paas- en zomervakantie speelpleinwerking De Tunne mee vorm te geven. “Deze animatoren bieden kinderen (4-15 jaar) een veilige, leuke en avontuurlijke tijd”, laat schepen Stefaan Reynaert (Voor Oudenburg) weten. “Samen met een dynamisch team zorg je voor onvergetelijke momenten voor de jonge deelnemers”, vult schepen Jeroen Lingier (Voor Oudenburg) aan. Wie animator wil worden, volgt een gerichte cursus en stage van één week. “Het stadsbestuur verleent een subsidie voor de opleiding en stage. Kandidaten moeten dus niet alles zelf betalen”, onderstreept schepen Romina Vanhooren (Voor Oudenburg). In totaal rekent Oudenburg op een poule van 24 animatoren. De uiterste sollicitatiedatum voor de paasvakantie is 9 februari, voor de zomervakantie is dat 13 april. Info: www.oudenburg.be. (TVA/foto TVA)