Gezocht: oude wielertruitjes gesponsord door Zetels Huyghe

Luc Huyghe en zijn vrouw Clo Fossaert zijn op zoek naar oude wielertruitjes met daarop de vermelding Zetels Huyghe Gijverinkhove. De sponsor is namelijk het meubelbedrijf van Marc Huyghe, de vader van Luc.

Luc Huyghe en Clo Fossaert kwamen de wielertruitjes toevallig op het spoor toen ze een foto kregen toegestuurd van Sabine Vandecasteele waarop de truitjes te zien zijn. Sabine is de beheerder van de Facebookgroep Het Westhoekcriterium herleeft. Daarop worden foto’s en krantenknipsels gepost over het Westhoekcriterium. Sabines grootvader, wijlen André Vandecasteele, richtte in 1955 namelijk dit regelmatigheidscriterium voor jonge renners op. Heel wat streekrenners, onder wie Freddy Maertens, maakten hun wielerdebuut in het Westhoekcriterium. Maar in 2019 stierf het wielerevenement een stille dood.

Op de paarse wielertruitjes die Marc Huyghe sponsorde, staat in witte letters Zetels Huyghe Gijverinkhove. Ze kleurden het peloton van het Westhoekcriterium eind jaren zeventig.

Wielerliefhebber

“Mijn schoonvader verkocht als zelfstandige meubelen, vooral salons en zitmeubelen, maar ook ander meubilair”, zegt Clo Fossaert. “Hij had een toonzaal in Gijverinkhove en stond ook op plaatselijke handelsbeurzen. Hij was een graag geziene commerçant en een echte wielerliefhebber. Via die sponsoring maakte hij reclame voor zijn zaak. Hij woonde toen in Gijverinkhove en kende het volledige bestuur van het Westhoekcriterium.”

Anderlecht

Maar Marc was ook een voetbalfan en supporter van Anderlecht. “Daarom waren die truitjes in paars en wit”, lacht zoon Luc. “Maar ik denk niet dat de renners die in dat truitje rondreden daarvan op de hoogte waren.”

Clo stuurde de foto met de drie jonge renners in een paars-wit wielertruitje en waarop ook Marc Huyghe te zien is door in het WhatsAppgroepje van de familie. “Dochter Marie reageerde onmiddellijk: ik wil ook zo’n truitje”, zegt Clo. “Baptiste, de man van mijn andere dochter Liza, is ook een echte wielerfanaat en zou zo’n truitje ook wel de max vinden. Dus lanceerde ik een oproep in de Facebookgroep Het Westhoekcriterium herleeft. We zouden het heel fijn vinden om nog een of meerdere exemplaren op de te kop te kunnen tikken.”

Wie nog een paars wielertruitje met wit opschrift Zetels Huyghe Gijverinkhove in de kleerkast heeft hangen, mag mailen naar clo.fossaert@gmail.com.