Gezocht: nieuwe uitbaters voor de foyer De Scene in Tielt

Stad Tielt heeft een nieuwe concessie uitgeschreven voor de uitbating van de foyer in cc Gildhof. De concessie start op 1 september en loopt over een periode van negen jaar. Kandidaturen moeten tegen 16 mei ingediend worden.

Momenteel wordt de foyer nog uitgebaat door vrijwilligers van KKF & Co, maar hun tijdelijke concessie loopt op 16 mei af. Daardoor moet de stad nu op zoek naar nieuwe uitbaters. Ze schreef daarvoor al een nieuwe concessie uit.

Nieuw cultuurseizoen

“We hopen om zeker tegen de start van het nieuwe cultuurseizoen in september nieuwe uitbaters te hebben”, vertelt schepen van Cultuur Grietje Goossens (Iedereen Tielt).

De concessie staat al een tijdje online, maar het stadsbestuur ontving voorlopig nog geen kandidaturen.

Concessieovereenkomst

“Het is niet simpel om iemand te vinden”, geeft Grietje Goossens toe. “Al leert de ervaring ons wel dat de kandidaturen vaak later binnenlopen.” Geïnteresseerden hebben nog tot 16 mei om 12 uur om een kandidatuur in te dienen.

Geïnteresseerden kunnen de concessieovereenkomst en de inschrijvingsvoorwaarden schriftelijk aanvragen bij cc Gildhof ter attentie van Femke Vanhecke of via femke.vanhecke@tielt.be. (TM)