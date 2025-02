Gezocht: nieuwe thuis voor honden van Gisele uit Wevelgem, die euthanasie pleegde: “Ze zijn niet gewoon aan andere dieren”

Heidi zoekt een nieuwe thuis voor de twee honden Lily en Boyke, die ze eind vorig jaar adopteerde van Gisele Modaert (68) uit Wevelgem. In december 2024 besliste Gisele, die ongeneeslijk ziek was dat ze euthanasie wilde krijgen. Maar eerst wilde ze dat haar twee honden goed terecht zouden komen. Heidi uit Westerlo ving de honden met veel liefde op, maar zoekt nu een nieuwe plaats voor hen. “Ze zijn niet gewoon aan andere dieren en komen te vaak in ruzie met de andere honden. Ze verdienen elk een rustige thuis.”

Begin december 2024 lanceerde Gisele Modaert (68) uit Wevelgem een hartverscheurende oproep. Ze was op zoek naar iemand die haar twee honden wilde adopteren, zodat ze euthanasie kon krijgen. Gisele leed al tien jaar aan een chronische longziekte, die het haar heel moeilijk maakte om te ademen en voor veel pijn zorgde. Maar ze wilde niet sterven voor ze wist dat haar honden Lily en Boyke, een kruising tussen een springerspaniël en een podenco een goede thuis hadden gevonden.

“Er was direct een goede klik tussen mij, Gisele en de honden, dus ze vertrouwde me Lily en Boyke toe”

De twee jonge honden van slechts drie jaar oud hebben al veel meegemaakt. Broer en zus leefden een tijd lang op straat in Spanje, Boyke werd zelfs geslagen met een stok en beide zaten in erbarmelijke omstandigheden in een asiel tot Gisele hen adopteerde. “Ze zijn het perfecte gezelschap voor iemand, die eenzaam is”, vertelde Gisele destijds. Dankzij de oproep kwam Heidi bij Gisele terecht. Zij ving in het verleden al zieke, gekwetste of achtergelaten honden op. “Er was direct een goede klik tussen mij en Gisele en tussen de honden en ik. Ze wilde dat ik de hondjes adopteerde.” Uiteindelijk overleed Gisele eind januari na een zware strijd.

Niet gewoon aan andere dieren

Ondertussen verblijven Lily en Boyke al een kleine drie maanden bij Heidi. “Het was duidelijk dat de honden de afgelopen jaren niet veel naar buiten konden. Gisele had daar de kracht niet meer voor. Hier hebben ze meer vrijheid en zijn ze open gebloeid. Na de eerste dagen en weken wat onwennig te zijn, tonen ze nu hun échte karakter. Een van de vriendinnen van Gisele waarmee ik nog contact heb, zei me dat ze de honden niet meer herkende. Zoveel zijn ze veranderd”, vertelt Heidi.

“Bij mij zijn de honden heel braaf, maar ze zijn het niet gewoon om bij andere honden te zijn”

Maar helaas klikt het niet met de andere honden van Heidi. “Het is duidelijk dat Lily en Boyke niet gewoon zijn aan andere dieren. Bij mij zijn ze elk apart heel braaf, echte lieverds. Maar tegen de andere honden en elkaar worden ze soms wat agressief. Eerst dacht ik dat ze nog moesten wennen aan de andere dieren, maar dit blijft duren. Soms vechten ze zomaar met elkaar. Het is al gebeurd dat ik naar de dierenarts moest om een wonde te laten hechten.”

Nieuwe thuis

Heidi gaat nu op zoek naar een nieuwe thuis voor Lily en Boyke. “Ik zou ze wel kunnen houden en elk apart, maar de honden zijn nog zeer jong en ze verdienen een gezellige warme thuis. Ik kan hen ook niet zomaar naar het asiel brengen, want ik heb beloofd aan Gisele dat Lily en Boyke veilig en wel zouden zijn. Dit is voor mij geen falen, want ik heb alles voor hen gegeven. Maar het klikt nu eenmaal niet met de andere dieren. Ik moet denken wat het beste is voor hen en daarom ben ik op zoek naar een nieuwe en aangepaste thuis voor hen.”

“Dit is voor mij geen falen want ik heb alles gegeven, maar het klikt nu eenmaal niet met de andere dieren”

“Lily en Boyke verdienen een goede plaats en daar wil ik ook over waken”, gaat Heidi vastberaden verder. “Elk een aparte thuis zonder andere dieren is wellicht het beste voor hen. Om zeker te zijn dat ik mijn woord houd aan Gisele, wil ik eerst kennis maken met de mensen, eventueel een huisbezoek en zien of het klikt met de honden. Ik wil mijn best doen voor Lily en Boyke, want ze hebben al genoeg afgezien. Waar hun thuis dan ook mag zijn, maakt niet uit. Zolang ze maar goed terecht komen”, besluit Heidi.

Wie het nieuwe baasje wil worden van Lily en Boyke kan Heidi een kennismakingsbericht sturen op het mailadres englishbulldogresort@gmail.com.