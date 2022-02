Gezocht: mooiste gedicht of tekening voor valentijn

Op 14 februari is het Valentijnsdag, de dag waarop je je geliefde extra in de watten legt. “Ideaal dus voor een valentijnsgedichten- en tekenwedstrijd met liefde en verliefdheid als thema”, klinkt het bij de romantische Koekelaarse zielen cafébaas Ronny Vanhercke van praat- en eetcafé De Monroe en dienster Oumaima Douimir.

Door het coronaspook werd het cafébezoek tot nul herleid en nu het opnieuw mag, willen Ronny en Oumaima hun zaak De Monroe nieuw leven inblazen. Het praat- en eetcafé werd volledig opgefrist en met de zomer in zicht borrelen de zomerideeën naar boven. Maar eerst is er nog valentijn… “Al wie mijn zaak deze maand een bezoekje brengt, maakt kans op een gouden 18 karaats medaillon met de afbeelding van de legendarische filmlegende Marilyn Monroe”, zegt hij.

“Laten we eens testen welke klanten het mooiste valentijnsgedicht kunnen schrijven of dito liefdeshartje kunnen tekenen. En om de durvers te belonen koppelden we daar meteen een wedstrijd aan. En zo serveren we weer iets nieuws want we moeten altijd naar vernieuwing blijven zoeken willen we onze klanten blijven verrassen”, aldus Ronny Vanhercke, die al een halve eeuw in Koekelare woont waar hij al 12 jaar De Monroe uitbaat. “Ja, een café runnen zoals in de jaren 50 en 60 kan op vandaag niet meer. Het is hard werken om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.”

Voorbijgestreefd

Ronny is echter van alle markten thuis en droomde van een themacafé. “Een café in filmstijl want een doodgewoon volkscafé is volgens mij voorbijgestreefd”, vindt hij. “Vandaar de naam van mijn zaak: De Monroe, genaamd naar het legendarische Amerikaanse fotomodel die ook actrice en zangeres was. Ze werd als sekssymbool een icoon in de jaren vijftig”, vervolgt de sympathieke uitbater. “En wat past er beter dan een valentijnsactie op de dag van de liefde”, pikt Oumaima in. “Valentijn is toch de dag van de liefde en dan schenk je toch extra aandacht elkaar. En wij zien onze klanten graag en willen hen met deze valentijnsactie verrassen.”

“Vandaar onze actie waarbij tien klanten een 18 karaats gouden medaillon kunnen winnen met de afbeelding van Marilyn Monroe. De actie loopt tot en met 28 februari. Wie ons in die periode ons een bezoekje brengt, krijgt een deelnameformulier. Daarop pen je je mooiste valentijnsgedicht of teken je een heel speciaal hartje en deponeer je dit in de speciale valentijnbox in de zaak. Vanaf dat moment maak je kans op een van de tien gouden prijzen. Op vrijdag 4 maart 2022 worden er door aanwezige klanten tien winnaars, uitgeloot”, besluiten Ronny en Oumaima. (EV)