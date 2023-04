Gezocht: jonge helden als uitvinder Iulia (11)

Een digitale pillendoos, een animatiefilm en nu ook een feestkostuum dat oplicht als je ermee danst. Iulia is er nog maar 11, maar levert de ene na de andere straffe creatie af. Het leverde de Brugse tiener vorig jaar de titel van Kinderkrak op. “Iederéén is ergens goed in”, zegt ze. Ken jij ook zo iemand? Nomineer haar of hem dan zeker voor de Kinderkrak!

Iulia Paunoiu (11), de Brugse Kinderkrak van vorig jaar, verbaasde vriend en vijand met haar slimme uitvindingen op de technologiebeurs in Technopolis. De piepjonge techneute ontwierp een digitaal leerbord en een digitale pillendoos met ingebouwde timer, voor haar oma die veel medicijnen moet innemen. “Al was het opzet eigenlijk om iets te bedenken waar vélen – en dus niet alleen mijn oma – beter van zouden worden”, zegt ze. Want dat is waar Iulia goed in is: probleemoplossend denken. “Problemen zíjn er ook om op te lossen”, aldus Iulia. Ze breekt daarmee een lans voor de richting STEM – science, technology, engineering en mathematics. “Het coole aan STEM is dat het je aanzet om creatief na te denken”, legt ze uit. “Een stappenplan volgen is simpel, iedereen kan dat. Het is pas wanneer je zelf creatief gaat nadenken over hoe iets in elkaar zit, en daarbij ook eens out of the box gaat kijken, dat het écht interessant wordt.”

Talenten

Iulia combineert haar wiskundeknobbel met een artistieke touch: haar zelfgemaakte animatiefilm Broekman 100% kaas werd zelfs geselecteerd voor het JEF Festival. “Broekman is een alien die op onze planeet mensendingen zoals kaas wil ontdekken. Hij heeft ook een paar vrienden: Wiedebrilwil en Doekjongen, een lief klein spookje”, glimlacht Iulia. Broekman Studio is echter maar een van haar vele bezigheden. Iulia droomt er ook van om een boek te schrijven. “En dan nog het liefst in het Engels”, klinkt het.

Iulia Paunoiu met haar slim feestkostuum. © Davy Coghe

Maar wat maakt van haar nu precies een goede Kinderkrak? “Voor mij draait dat in de eerste plaats rond talenten”, zegt ze zonder daar lang over te moeten nadenken. “Iederéén is wel ergens goed in. Vaak hebben we ook van die verborgen talenten die we nog moeten ontdekken. Wie had er bijvoorbeeld gedacht dat boogschieten iets voor mij zou zijn? Ik ben helemaal niet goed in sport.” Ze bedoelt het als aanmoediging. “Gewoon een beetje verder kijken dan je neus lang is. Probeer het. Er zal altijd wel een steen zijn waarover je zal struikelen, maar dat is het leven: vallen en opstaan.”

Slimme feestjurk

Zelf droomt Iulia ondertussen al van een opleiding Digital Arts en Entertainment. “Ik wil later professionele animatiefilms maken”, klinkt het. Al zal ze daarvoor wel nog wat geduld moeten hebben: Iulia zit momenteel pas in het zesde leerjaar. “Ik ga naar school in De Pannebeke in Brugge en ook bijna wekelijks naar CoderDojo for Girls. Er zijn maar weinig meisjes die coderen en programmeren. Ook op de technologiebeurs in Technopolis tref je doorgaans vooral jongens aan. Hoog tijd dus dat meer meisjes hier interesse voor tonen, want de IT-wereld is naar hen op zoek”, aldus Iulia, die dit jaar trouwens een slimme feestjurk ontwierp. “Ik zoek altijd nieuwe uitdagingen voor mezelf. Omdat CoderDojo Belgium dit jaar tien jaar bestaat, mocht het dus iets feestelijker zijn dan anders”, zegt Iulia. Haar slimme feestjurk geeft immers licht als je ermee danst. “Ik ben ook nog een bijhorend jasje aan het maken. Ik wil een volledig feestkostuum.”

“Ik maakte een feestkostuum dat licht geeft als je ermee danst”

Iulia is er kortom het levende bewijs van dat STEM niet alleen voor nerds is. “Alleen is het wel zo dat er veel nog in de kinderschoenen staat. Best wel veel mensen hebben bijvoorbeeld schrik voor artificiële intelligentie: ze zijn bang dat robots de wereld gaan overnemen”, glimlacht Iulia. “Maar, zoals met kleine kinderen, is dat gewoon een kwestie van het op de juiste manier groot te brengen.” Hoe ze tot slot haar Kinderkrak-avontuur ervaren heeft? “Mijn artikel hing uit in de klas. Daar was ik best wel trots op”, klinkt het.