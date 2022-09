Gezocht: Hoppebellen om stad Poperinge te promoten

De rode klompen en de groene Hoppebelhoed herken je van ver tijdens de Hoppestoet. Dansgroep De Hoppebellen bestaat 65 jaar en is op zoek naar jongens en meisjes die graag bij de groep willen aansluiten. “Poperinge helpen promoten en graag dansen, dat zijn de enige voorwaarden”, zegt verantwoordelijke Veerle Christiaen.

“Dansgroep De Hoppebellen is gestart met de kinderen van handelaars uit Poperinge. In die periode ben ik ook zelf bij de groep aangesloten. Toen het comité stopte, heeft de stad de groep verdergezet. Toen ik achts jaar was, ben ik als Hoppebel gestart en op mijn 18de liep ik voor het laatst als Hoppebel door de Poperingse straten”, zegt verantwoordelijke Veerle Christiaen (37). Ze is lerares in het tweede leerjaar in VBS Sint-Benedictus in Poperinge en dirigente van de muzikale jongerengroep Klimdraad.

Ze is al meer dan 26 jaar muzikante bij de koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar. “Mijn vrije tijd bestaat dus vooral uit muziek en jongeren en mijn engagement hiervoor. Nadat ik als Hoppebel actief was, ben ik als verantwoordelijke van de dansgroep aan de slag gegaan. Ik zie het een beetje als mijn bijdrage aan de stad. Mijn taak bestaat erin om de groep dansers samen te stellen en de dans aan te leren. Als verantwoordelijke begeleid ik hen en regel alle praktische zaken, ook het nazien van de kledij.”

Veerle als 8-jarige Hoppebel. (gf)

Verjaardag

Dansgroep De Hoppebellen bestaat 65 jaar. Met oog op de Hoppestoet in 2023 en deze verjaardag is Veerle op zoek naar extra jongeren voor de dansgroep. “Het zou fijn zijn om met een mooie groep te kunnen deelnemen. Er kunnen maximum 40 jongeren deelnemen. Meer kostuums zijn er niet. Ik ben op zoek naar jongens en meisjes van 10 tot 16 jaar of ouder. Via deze oproep hoop ik zoveel mogelijk Poperingse jongeren en (groot-)ouders aan te spreken”, zegt Veerle. “Veel mensen zijn ooit Hoppebel geweest. Het heeft een verenigd gevoel en is typisch voor de Hoppestoet. Wat zijn de voorwaarden? Je moet vooral graag dansen en ‘preus’ zijn om Poperingenaar te zijn. Als Hoppebel mag je de stad promoten in eigen stad, in het verleden gebeurde dit ook in de andere steden.”

Crocs

Hou alvast zondag 17 september 2023 vrij in je agenda. “Dan trekken we door de Poperingse straten met onze groene Hoppebelhoed tijdens de Hoppestoet. Deze hoedjes zijn al 65 jaar oud. De traditionele klederdracht werd na vernieuwing terug ingevoerd, maar de bekende rode klompen werden ondertussen vervangen door Crocs-schoenen. De vervanging vind ik best jammer, maar het is gemakkelijker schoeisel. We moeten mee met onze tijd.” (lacht)

Hou je van dansen op het Hoppelied en ben je een fiere Poperingenaar? Neem contact op met Veerle via 057 33 32 71 of veerle.christiaen@gmail.com. Was je zelf ooit een dansende Hoppebel en heb je nog foto’s of leuke anekdotes? Stuur ze naar hopmuseum@poperinge.be.