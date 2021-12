Gezocht: gezinnen die in school willen wonen

De stad Wervik en de intercommunale Leiedal gaan op zoek naar 20 gezinnen die in de gebouwen van de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe willen komen wonen. “We geven onszelf hiervoor een jaar tijd”, aldus voorzitter Wout Maddens van Leiedal. “Lukt het niet, dan zetten we een klassieke publiek private samenwerking op en zoeken we een projectontwikkelaar. Een ontwerp is er nog niet. De architect zal rekening houden met de vragen en wensen van de geïnteresseerden.”

De woonunits zullen een oppervlakte hebben tot 120 vierkante meter. Het worden geen sociale woningen en het aanbod zal een mix zijn voor zowel alleenstaanden als voor ouders met enkele kinderen. Het dak van de gebouwen gaat er letterlijk af en wat rest wordt gerenoveerd. Het Scolus wordt afgebroken en in dezelfde stijl herbouwd. In de plaats komt een viertal appartementen. Het concept kent alvast een verrassende wending, zo was er heel wat protest van de inwoners. Er was zelfs een petitie waarvoor 1.700 handtekeningen werden verzameld. Die werden onder meer op zondagmorgen bij de bakkers ingezameld. Er werden ook affiches verspreid. Advocaat Luc Gheysens werd de woordvoerder van de burgerbeweging.

Erfgoed

Het was de inwoners uit de Gapersgemeente vooral te doen om het erfgoed en de emotionele band met de gewezen jongensschool die dateert van 1883. Eind juni 2019 viel dan het doek over de klassen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van vrije basisschool De Graankorrel.

De stad ging na het massale protest in dialoog met de inwoners en deed een oproep om lid te worden van een begeleidingscommissie. “Waarmee we zowat een jaar mee in dialoog gingen”, zegt Wout Maddens. “Ondertussen tekende architect Paul Vermeulen uit Gent de krijtlijnen uit en werden die besproken met de begeleidingscommissie en de stad. In het voorkeursscenario gaan we voor het principe van ‘samen bouwen’.”

Het is nooit de bedoeling geweest om alles te slopen, het gebouw is te waardevol hiervoor

“Voor alle duidelijkheid: het is nooit de bedoeling geweest om alles te slopen”, geeft schepen van Omgeving en Ruimte Bert Verhaeghe (Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) aan. “Het gebouw is te waardevol om het zomaar op te geven. Waar mogelijk komt het tot een herstel van het erfgoed. De speelplaats zal worden onthard en vergroend. De bomen blijven.”

Turnzaal

Zowel vooraan als achteraan komt er een doorsteek. De toiletten aan de kant van de Kanterstraat gaan tegen de vlakte. De gevel aan de straatzijde wordt behouden. De vroegere toegangspoort in het midden van de voorgevel zal opnieuw worden gebruikt. Ook de turnzaal vooraan blijft. “Daar vinden nu nog turnlessen plaats en ook een aantal verenigingen gebruikt die polyvalente zaal”, zegt de schepen. “De turnzaal wordt onderverdeeld in een polyvalente ruimte van 220 vierkante meter en ook nog twee kleine vergaderlokalen”, vult Stijn Vannieuwenborg, projectmanager strategische en reconversieprojecten Leiedal, aan. “Onder de polyvalente zaal komt er een ondergrondse parkeergarage voor een 20-tal auto’s. Boven komen er woongalerijen. De gevel aan de kant van de Derde Lansiersstraat blijft ook en langs het gebouw komt er een groene ruimte en een waterbuffer.”

Geen cohousing

De reconversie doet denken aan de lopende renovatie van de leegstaande wijkschool in de Laagweg in Wervik. Frankie Duverger en zijn echtgenote – gewezen schepen Belinda Beauprez (N-VA) – kochten de oude gebouwen. Daar komt een cohousingproject met 14 woningen, tuintjes en een grotere, gedeelde ruimte en groenzone. “Cohousing wordt het hier niet”, aldus schepen Bert Verhaeghe.

De gemeenteraad boog zich dinsdagavond over de akte tot verkoop. Het verdere verloop van dit dossier zal gebeuren in twee fases. Vooreerst de verkoop door de stad aan Leiedal voor een bedrag van 701.000 euro en in een latere fase de overname van de nog te realiseren polyvalente ruimte door de stad, die hiervoor dan 335.000 euro zal betalen. (EDW)