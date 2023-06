Gezocht: freelance medewerker in Ichtegem

Om onze reportersploeg te versterken, is De Krant van West-Vlaanderen dringend op zoek naar een extra schrijvende kracht in Ichtegem. Als freelancer zorg je voor berichtgeving in het Brugsch Handelsblad en op KW.be.

We zoeken mensen met een journalistieke kriebel die zowel in de krant als op de website hun ding kunnen doen: in een snedige en actieve stijl berichten over al wat reilt en zeilt in Ichtegem.

> Wil je het nieuws uit Ichtegem vanop de eerste rij verslaan in onze media?

> Heb je een passie voor taal en kan je vlot overweg met een fototoestel, pc en/of smartphone?

Dan is ons aanbod je op het lijf geschreven!

> Je bent ervan overtuigd dat Ichtegem een bloeiende gemeente is en dat de wereld dit moet weten.

> Je woont bij voorkeur in Ichtegem.

> Je kan je enkele uren per week vrijmaken.

> Je kan kort op de bal spelen.

> Je bent dynamisch en enthousiast.

Dan ben jij de m/v/x die we zoeken. Ervaring is geen must. Inzet, stiptheid en teamwork behoren tot je DNA, net als een vlotte en toegankelijke schrijfstijl voor een populair medium als het onze.

Ben jij de freelancer die we zoeken? Neem dan contact op met bram.vanlerberghe@kw.be