Gezocht: enthousiast zorgkoppel met een groot hart voor VillaVip Middelkerke

Westende-Dorp krijgt er binnenkort een warme thuis bij. Binnen enkele maanden, tegen de zomer, opent VillaVip Middelkerke officieel haar deuren en biedt er plaats voor tien volwassenen met een beperking. Zij zullen er samenleven, net als een groot gezin, met de zorg en ondersteuning van een zorgkoppel en een klein team van vaste medewerkers.

VillaVip is een warme en liefdevolle thuis voor volwassenen met een beperking. Tien mensen met een beperking leven er als één groot gezin samen met een inwonend zorgkoppel. Het leven verloopt er heel huiselijk door de kleinschaligheid, de nauwe betrokkenheid met elkaar en door de tijd die ze maken voor elkaar. Bewoners van VillaVip zijn volwassenen met een beperking die nood hebben aan permanente zorg en ondersteuning.

Tweede aan de kust

Het kan gaan van mensen met een verstandelijke beperking tot mensen met een motorische beperking, zintuigelijke beperkingen, autisme, niet-aangeboren of hersenaandoeningen. Momenteel zijn er in Vlaanderen 14 actieve VillaVip woningen. Daarnaast zijn er meerdere huizen in ontwikkeling, onder andere in Westende. Na Bredene zal dit de tweede VillaVip aan de Belgische kust zijn.

Voor deze gloednieuwe woning zoekt VillaVip Vlaanderen momenteel een ondernemend en enthousiast zorgkoppel met een groot hart, relevante ervaring in het begeleiden van mensen met een beperking en véél zin om een nieuwe uitdaging in de zorg aan te gaan.

“Je draagt veel verantwoordelijkheid, maar hebt ook de vrijheid om je eigen agenda en vrije tijd te plannen”

Coördinator Liesbet De Dekker legt uit: “Als zorgondernemer bouw je op zelfstandige basis je eigen kleinschalige thuis voor tien volwassenen met een beperking uit en dit vanuit je eigen visie op zorg. Samen met je gezin woon je naast de VillaVip-woning, in de private zorgkoppelwoning en bied je nabijheid aan je bewoners. Je stelt jouw bewonersgroep zelf samen en wordt hierin ondersteund door onze zorgcoaches. Een klein team van vaste medewerkers, dat je autonoom kan samenstellen, ondersteunt je bij de dagdagelijkse werking. Je draagt veel verantwoordelijkheid maar hebt ook de vrijheid om je eigen agenda en vrije tijd te plannen zoals je dat zelf wenst. Vanuit de koepelorganisatie VillaVip Vlaanderen word je bijgestaan, opgeleid, begeleid en ondersteund waar nodig.”

Woning bezoeken

Interesse om in een VillaVip te komen wonen of zorgkoppel te worden? Maak kennis met het concept en de werking tijdens een bezoekje aan de VillaVip-woning (in aanbouw) te Westende op afspraak. De VillaVip woning ligt in de Sint Laureinsstraat in het centrum van Westende-Dorp.