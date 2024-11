Gezocht: dé Krak van je gemeente

De Krant van West-Vlaanderen gaat weer op zoek naar dé Krak van elke gemeente en stad: mensen die de wereld het afgelopen jaar een beetje beter gemaakt hebben of iets uitzonderlijk hebben gepresteerd. Het is al voor de 17de keer dat deze krant verdienstelijke West-Vlamingen in de kijker zet.

1.024. Zoveel West-Vlamingen mochten zich al dé Krak van hun gemeente noemen sinds De Krant van West-Vlaanderen de titel in 2008 voor het eerst uitreikte.

Van Pieter Mattan uit Alveringem tot Jana Calus uit Zwevegem: allemaal hebben ze zich de voorbije 16 jaar meer dan verdienstelijk gemaakt. Ze zetten zich belangeloos in voor een ander of leverden een prestatie waarmee ze hun gemeente of stad op de kaart zetten. Dat kunnen opvallende sportieve prestaties zijn, maar het kan even goed gaan om een een jarenlange inzet voor een bepaalde organisatie of vereniging. “Wat opvalt is dat veel mensen het vaak niet verwachten dat ze genomineerd worden door hun omgeving”, weet Bart Casteleyn, hoofdredacteur van De Krant van West-Vlaanderen. “Hun onbaatzuchtige ingesteldheid en hun bescheidenheid siert hen, maar één voor één verdienen ze het echt. In deze vaak harde en ongenuanceerde tijden – waar er niet altijd ruimte is om het uit te spreken – is het extra waardevol om hun inspanningen te erkennen. Onze Kraks zijn vaak een essentieel onderdeel van het sociaal weefsel, in een dorp, gemeente of stad. Zij vormen mee het DNA van West-Vlaanderen. Dat merken we ook in onze krant, waar dat soort warme verhalen zo goed als elke week aan bod komen.”

Feestelijke ontvangst

De zoektocht leeft ook elk jaar. “Dat voelen we heel hard”, zegt Bart. “Vorig jaar hebben we de kaap van duizend Kraks gehaald. Na al die jaren zijn we een referentie geworden, en een heus begrip. De formule was zo succesvol dat we een paar jaar geleden ook de Kinderkrak in het leven hebben geroepen. Daarbij focussen we ook op de jongste generatie, kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Want ook daar vinden we echte Kraks, of het nu gaat om gastjes die zwerfvuil rapen tot kinderen die een zware revalidatie achter de rug hebben of zelfs een recordaantal boeken ontleenden in de bibliotheek… Het gaat telkens weer om hartverwarmende en inspirerende verhalen.”

Uitreiking

Voor de klassieke Kraks wordt er elk jaar ook een feestelijke uitreiking voorzien. “Daarbij zijn steevast ook heel wat burgemeesters op het appel. Straks zien we daarbij veel nieuwe gezichten, die maar al te graag kennis zullen maken met de mensen die hun gemeenschap mee kleur geven.”

De formule voor de Krak blijft ongewijzigd. Je kan nu iemand opgeven die het volgens jou verdient om op een piëdestal gezet te worden. Daarna kunnen de lezers van de krant stemmen voor hun favoriet. De winnaars krijgen een paginagroot interview in De Krant van West-Vlaanderen en worden begin januari in de bloemetjes gezet. (BVB)