Gezocht: dé Krak van je gemeente of stad

Na meer dan 15 jaar mag de verkiezing van de Krak een vaste waarde genoemd worden in onze provincie. Dit jaar gaat deze krant opnieuw op zoek naar mensen die zich enthousiast en belangeloos inzetten voor een ander. Ook de verkiezing van de Kinderkrak, nieuw sinds vorig jaar, is een voltreffer gebleken.

“Mensen graag zien, dat is misschien wel de meest gemeenschappelijke factor die de Kraks hebben”, klinkt het bij Bart Casteleyn, hoofdredacteur bij De Krant van West-Vlaanderen. “Sinds we in 2007 gestart zijn met de verkiezing van de Krak, hebben we elk jaar een pak mensen in de bloemetjes kunnen zetten. Meer nog: vorig jaar hebben we zelfs de kaap van duizend West-Vlaamse Kraks overschreden. Want in elk gehucht, dorp, gemeente of stad zijn er mensen die zich engageren voor een vereniging, goed doel, sportclub, de natuur of de buurt. Hun ongebreidelde inzet voor de gemeenschap wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dat was initieel het opzet van de verkiezing en die succesformule is vandaag nog steeds ongewijzigd. Ook dit jaar gaan we dus opnieuw op zoek. Aan de verkiezing is geen grote prijs verbonden, maar de appreciatie die de Kraks voelen is onbetaalbaar. Ook dit jaar worden die Kraks uitgebreid in de bloemetjes gezet tijdens een gala-avond. Het zijn één voor één mensen die anderen inspireren, heel mooi om te zien.”

Blijk van waardering

Want in tijden waarin alles duurder wordt, blijft een compliment of een blijk van waardering nog steeds gratis en tegelijkertijd erg kostbaar. “Op de huldiging is dat heel duidelijk merkbaar”, aldus Bart Casteleyn. “Elk jaar zien we alleen maar blije gezichten. Onze Kraks zijn mensen die zich vaak al jaren belangeloos inzetten, waardoor het vaak vanzelfsprekend lijkt wat ze doen. Maar dat is het allerminst. Dat wij als krant, en ook de mensen uit hun omgeving, de tijd nemen om daar even bij stil te staan, appreciëren ze heel erg. Ook de burgemeesters zijn steevast graag op het appel tijdens de huldiging. Want een West-Vlaming spreekt het niet altijd even makkelijk uit, wat een ander betekent. Omgekeerd zijn de Kraks ook blij om uit te spreken wat voor voldoening het geeft wat ze doen voor een ander. De impact van die verkiezing verbaast ons elk jaar weer. Daarom doen we ook dit jaar opnieuw een warme oproep om iemand in te schrijven die het verdient om eens in de spotlights gezet te worden. Zij krijgen een paginagroot artikel in onze krant en ook een uitnodiging voor onze huldigingsavond op 30 januari 2024, dat muzikaal opgeluisterd wordt door Katrien Verfaillie.”

Hoopvolle toekomst

Sinds vorig jaar is er ook een afgeleide: de Kinderkrak. “Want we merken het ook in de grote en kleine verhalen in onze krant, dat ook veel kinderen en jongeren zich inzetten. Of het nu gaat om zwerfvuil rapen of graven kuisen op het kerkhof… Ze zijn vaak het levende bewijs dat we hoopvol mogen kijken naar de toekomst. Door kinderen en jongeren als Kinderkrak in de kijker te plaatsen, tonen we aan hun leeftijdsgenoten dat een engagement erg waardevol kan zijn. Eerlijk? Het succes vorig jaar heeft ons verrast. We waren onder de indruk hoe hard het leefde bij de jonge mensen. Veel scholen zetten zo hun Kinderkraks nog eens extra in de kijker. Die verkiezing zit er volgend voorjaar weer aan te komen, maar het is nu al iets om naar uit te kijken. Eerst de klassieke Krak dus en daarom doe ik graag nogmaals een oproep om een kandidaat-Krak naar voren te schuiven!”