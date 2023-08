Gezocht: 65-jarigen voor jaarfeest in Tielt

Voor de vijfde keer organiseert een groep enthousiaste vrijwilligers een feestelijke bijeenkomst voor iedereen die geboren werd in 1958 en ooit eens gedomicilieerd was in Groot-Tielt.

Alles begon met de 40-jarige viering nu 25 jaar geleden, de ambiance en massa herinneringen die er toen met elkaar gedeeld werden motiveerde de organisatoren echter om er sinds hun 50ste verjaardag een vijfjarige gebeurtenis van maken. “Veel adressen hebben we nog van onze eerste activiteit in 1998, maar in de periode van 25 jaar zijn er wel wat mensen verhuisd en ook de GDPR-regels werken niet echt in ons voordeel waardoor iedereen bereiken elk jaar moeilijker en moeilijker lijkt te worden. Desondanks zijn we ondertussen al zeker van een mooie opkomst al hopen we in de week van 15 augustus voor het afsluiten van de inschrijvingen het aantal deelnemers nog te zien toenemen”, zegt Stefaan Ver Eecke die samen met Carine Bruneel, Freddy Vandendriessche, Carine Vergote en Dirk Stevens in staat voor de organisatie.

Praktisch zal het feest plaatsvinden op zondag 3 september en start de dag om 11 uur met een ontvangst en receptie in het stadhuis van Tielt waarna het gezelschap zal afzakken naar El Parador voor een middagfeest.

Terwijl iedereen kan genieten van het warme buffet zullen ook dit jaar ongetwijfeld weer talloze herinneringen en anekdotes opgehaald worden terwijl oude bekenden elkaar terugvinden.

Bent je zelf geboren in 1958 en ooit gedomicilieerd in Tielt, dan je je nog inschrijven tot 15 augustus. Dit kan door 74,95 euro te storten op rekening BE52 9733 4804 3209 met vermelding ‘jarigen 1958’. (WME)