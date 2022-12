Gezinsvakantie aan zee van Nico en Lore vergald door oplichtster die vals appartement verhuurt

“Normaal zaten we nu aan zee. Samen een weekje ertussenuit en genieten van de kerstvakantie, wandelen en rijden met de gocarts. In plaats daarvan reden we naar huis met drie huilende kinderen.” Nico Mervylde en Lore Rabau uit Roeselare zagen hun vakantie deze week vergald nadat ze opgelicht werden door een vrouw die een vals appartement verhuurde in Koksijde. Ze dienen klacht in.

Ze keken er zó naar uit. Na een periode van hard werken konden Nico Mervylde (46) en Lore Rabau (35) uit Roeselare met hun kinderen Joppe (10), Niene (9) en Juliette (5) een weekje naar zee. Bestemming: een appartement met zeezicht in de Jacob Jordaensstraat in Koksijde. Maandag om 16 uur kwamen ze daar blijgezind toe. Ze trokken zoals afgesproken naar de zesde verdieping… om daar vast te stellen dat het appartement in kwestie helemaal niet verhuurd werd.

Opgelicht via Marketplace

“Nochtans leek alles perfect in orde”, vertellen Nico en Lore. “We konden allebei vrijaf nemen op ons werk en eens samen op reis gaan. Dat gebeurt echt niet vaak. Een midweekje aan zee leek ons wat. Kerst vieren, wandelen, de kinderen die met de gocarts rijden: een echte gezinsvakantie. We vonden een appartementje in Koksijde met zeezicht via Marketplace. We legden contact met de verhuurster, een zekere Emma Willems. Het contact verliep nadien rimpelloos. Op alle vragen antwoordde die vrouw. Wat het precieze adres was, waar je kon parkeren, of er bedlinnen waren… Die vrouw had ook een Facebookprofiel met enkele foto’s op. Alles leek dus normaal.”

“We schreven 525 euro over en spraken zondagavond nog af. Om 16 uur aan het appartement. Opgewekt reden we naar daar, maar er bleek niemand aanwezig te zijn. Op de zesde verdieping waren alle appartementen van bewoners. Toen we daar volledig gedesillusioneerd stonden, werden we geholpen door een lieve buurman die ons binnenliet. En die vertelde dat een ouder koppel er vrijdag ook al machteloos stond. Zij hadden het appartement gehuurd aan, jawel, Emma Willems.”

Huilende kinderen

Er zat voor het gezin niets anders op dan die Emma Willems te contacteren. Hun boze vragen werden nog gelezen, maar meteen daarna werd Lore geblokkeerd en verwijderde de oplichtster haar Facebookpagina. “Het is dus duidelijk dat we opgelicht werden. Door wie of wat weten we niet want alles zal wel gebeurd zijn onder een valse naam. Onze vakantie was natuurlijk helemaal om zeep. We zijn met drie huilende kinderen naar huis gereden. Zeker de oudste weten wat er gebeurde en zijn écht boos.”

“We plannen nu enkele daguitstapjes deze week om toch iets aan onze vakantie te hebben. Zo gaan we nog naar zee om eens met de gocarts te kunnen rijden. Maar ons geld zijn we natuurlijk kwijt. Het is schandalig en we hopen dat we met ons verhaal andere mensen kunnen waarschuwen. Zelf zullen we nu ook extra voorzichtig zijn als we iets boeken.”

Het koppel zal klacht indienen bij de politie. (JH)