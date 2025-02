Gezinssport Ledegem organiseert dartsnamiddag

Op zondag 23 februari organiseert Gezinssport Ledegem de derde editie van haar dartsnamiddag. Zowel ervaren spelers als prille beginners zijn welkom om deel te nemen aan het tornooi.

Gezinssport Ledegem probeert telkens uit te pakken met enkele nieuwe evenementen. Enkele jaren geleden werd er voor het eerst een dartstornooi georganiseerd. Het evenement smaakte naar meer. Op zondag 23 februari is de dartsnamiddag aan z’n editie toe. “Zaal De Kring vormt dit jaar het decor voor dit recreatief tornooi waarop iedereen welkom is. Zij die het even willen proberen, de prille beginners en de gevorderden. Iedereen mag deelnemen”, aldus Frank Desseyn, voorzitter van de vereniging. Gezinssport Ledegem kiest voor een formule waarbij elke deelnemer de hele namiddag kan blijven spelen. Bij het tornooi zijn er geen afvallers. “Aan het einde van de namiddag maken we wel een klassement op en bekronen we de spelers.”

Tien dartsstanden

Het evenement vindt plaats in zaal De Kring. “We voorzien er tien professionele dartsstanden. Vanuit onze dartsbar kunnen supporters de spannende wedstrijden van dichtbij bewonderen.” Deelnemers en supporters zijn welkom vanaf 13.30 uur in De Kring langs de Hugo Verriestlaan 16 in Ledegem. Het tornooi start om 14 uur. De deelnameprijs bedraagt 7 euro voor deelnemers vanaf 12 jaar. Wie lid is van de Gezinsbond geniet een ledenvoordeel van 2 euro.

Inschrijven voor het tornooi kan via gezinssport@gmail.com of via de Facebookpagina van Gezinssport.

Naast een dartstornooi pakt Gezinssport gedurende het jaar ook uit met andere leuke activiteiten. Een klassieker is inmiddels het tafeltennistornooi. Het evenement vond onlangs nog in december plaats.